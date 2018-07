Amerikanische Gesetzmäßigkeiten scheinen sich, je länger, je mehr, auch der deutschen Wirtschaft zu bemächtigen. Die überlieferten Vorstellungen von unserer Marktwirtschaft erweisen sich jedenfalls immer deutlicher als altbacken. Diese Ideen, denen die meisten von uns im Grunde ihrer Seele immer noch anhängen, setzen beispielsweise voraus, daß sich die Preise nach Angebot und Nachfrage richten. Auch der Arbeitslohn ist ein Preis, der steigen soll, wenn die Nachfrage steigt, und fallen soll, wenn sie fällt. So will es die Theorie.

Allein, sie stimmt nicht länger. Die letzte US-Recession hat gezeigt, daß Preise und Löhne mindestens in der amerikanischen Wirtschaft sich zwar bei sechsprozentiger Arbeitslosigkeit langsam zu stabilisieren beginnen – wenn auch immer noch mit leicht aufwärts gerichteter Tendenz –; daß beide Größen aber kaum mehr nach unten zu drücken sind. Ähnliches scheint sich in der Bundesrepublik anzubahnen.

Im Baugewerbe sollen die Löhne ab 1. Mai 1959 um 4 v. H. heraufgesetzt und soll die Arbeitszeit ab 1. Oktober um eine Stunde wöchentlich verkürzt werden – mit Lohnausgleich natürlich. Dagegen läßt sich wenig sagen. Die Bauindustrie steht einer starken Nachfrage gegenüber und wird diese wahrscheinlich nur befriedigen können, wenn sie durch zusätzliche Anreize dafür sorgt, daß sich die Zahl ihrer Arbeiter erhöht, damit die Produktion gesteigert werden kann. Ob es dabei ohne Überwälzungen der Kostensteigerung auf die Kunden abgehen wird, ist eine andere Frage.

In voller Gemütsruhe kann man diese Nachricht leider nicht entgegennehmen. Im Bergbau nämlich scheint die Fünftagewoche unmittelbar bevorzustehen. Dabei sieht der Vorschlag, über den jetzt verhandelt werden soll, den vollen Lohnausgleich in zwei Etappen bis Ende April 1961 – also in zwei Jahren – von Auch wenn die Möglichkeit besteht, daß bis dahin die Schichtleistung im Kohlenbergbau erhöht und die Kostensteigerung kompensiert werden können, so ist doch das Faktum nicht aus der Welt zu schaffen: eine Heraufsetzung des Stundenlohnsatzes wird gefordert in einem Zeitpunkt, da die Kohlennachfrage eindeutig geringer ist als das Angebot. Die Forderung bietet in diesem Fall natürlich die Chance, das Angebot zu vermindern. Nur lag der Zweck einer Produktionsdrosselung bis dahin immer in einer Preissenkung. Das aber wird jedenfalls kaum eine unmittelbare Folge des Übergangs zur Fünftagewoche sein.

Jeder Außenstehende gerät leicht in ein schiefes Licht, wenn er Bestrebungen kritisiert, die das Wohlergehen des Bergarbeiters fördern sollen – die Härte der Arbeitsleistung scheint in diesem Falle pure wirtschaftliche Argumente auszuschließen. Vielleicht ist Zurückhaltung in der Kritik tatsächlich angebracht. Aber eines läßt sich nicht verschweigen: Marktwirtschaft „im eigentlichen Sinne“ ist das, was auf dem Spielplan steht, nicht mehr. Und ebensowenig kann bestritten werden, daß es unmöglich ist, zu sagen, irgendein Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftsordnung sei der letzte. Wie die Entwicklung im Anschluß an den Kohlenzoll wieder einmal zeigt, folgt ein Verstoß vielmehr zwangsläufig dem andern. Und die Folgen lassen sich auch nicht in einzelne „Sektoren“ der Wirtschaft isolieren. Dafür sorgen Organisationen, die praktisch immer nach dem Motto handeln werden: „Was dem einen recht ist, ist dem andern billig“. J. S.