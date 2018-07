Die mitteldeutsche Luftfahrtindustrie hat einen schweren Prestigeverlust einstecken müssen. Eines ihrer Versuchsflugzeuge vom Typ des Mittelstrecken-Düsenzivilflugzeugs „152“ ist bei Testflügen in der Nähe Dresdens abgestürzt. Ein groß angesagter Paradeflug anläßlich der Leipziger Messe mußte ausfallen, und Schweigen herrscht im mitteldeutschen Blätterwald.

Das ist kein Anlaß zum Spotten; denn immerhin ist die „152“ mit 40 bis 70 Sitzen das einzige Düsenzivilflugzeug, das in der Nachkriegszeit von deutschen Ingenieuren entwickelt wurde. Aber leider sind in diesem Zusammenhang jenseits der Elbe auch Worte gefallen, die einige Bemerkungen notwendig machen.

Die Dresdener, wohl etwas zu siegessicher, gaben bereits im vorigen Jahr zu verstehen, daß ihre Luftfahrtindustrie nicht nur leistungsfähiger als die Westdeutschlands sei, sondern auch, daß diese Leistungsfähigkeit eine Folge der Überlegenheit der sozialistischen „Friedens-Wirtschaft“ über die des Westens sei. Es sei auch kein Zufall, daß die militaristischen Bundesdeutschen nur Kriegsflugzeugmuster anderer westlicher Staaten nachbauten und unfähig seien, eigene Ziviltypen zu entwickeln, die auch nur im entferntesten der „152“ ansprächen. Solche Propagandareden konnte man nicht nur auf der Leipziger Messe hören; sie fanden auch Eingang in seriöse westliche Blätter. Die britische „Financial Times“ bemerkte, daß die mitteldeutsche Luftfahrtindustrie unter solchen Umständen offenbar ein beachtlicher Handelspartner geworden sei.

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß der Konstrukteur der „152“, Professor Brunolf Baade – ein ehemaliger Junkers-Mann –, eine Kapazität auf seinem Gebiet ist und daß sich die „152“ wahrscheinlich trotz allem – auch anderswo sind Prototypen verunglückt – durchsetzen wird. Wenn in der Bundesrepublik bislang aber lediglich Lizenzbauten, wie etwa modernste erprobte amerikanische Abfangjäger, gebaut werden, so hat das seinen Grund vor allem darin, daß unsere Luftfahrttechnik gerade durch solche Nachbauten an den modernsten internationalen Stand, u. a. auch den der Elektronentechnik, kontinuierlich herangeführt wird. Diesen Stand vermitteln aber keine Zivil-, sondern Militärflugzeuge. Das Unglück in der Sowjetzone zeigt, daß unsere Luftfahrtindustrie damit durchaus auf dem richtigen Weg ist. – k –