Der Pariser Photograph André Martin gehört heute zu den interessanten Bildkünstlern Frankreichs. Auch weiß er das, was seine Kamera einfängt, mit lebendigen Worten zu erläutern. Die Bilder seiner vorjährigen Osterreise nach Sizilien, wo er in zwei Dörfern an der volkstümlichen, auf alter Tradition beruhenden Darstellung der Passion Christi teilnahm, sind bisher nicht veröffentlicht worden. Wir bringen André Martins Wort- und Bildbericht aus dem österlichen Sizilien in der nächsten Ausgabe.