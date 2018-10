Von Walter Jens

So alt ist er noch gar nicht: erst achtunddreißig, aber er schreibt schon seit fünfzehn Jahren; acht Bände sind es inzwischen, und nach dem letzten darf man wohl sagen: Schnurre ist zum Meister geworden.

Wolfdietrich Schnurre: "Als Vaters Bart noch rot war", ein Roman in Geschichten; Verlag der Arche, Zürich; 277 S., 14,80 DM.

Wolfdietrich Schnurre: "Eine Rechnung, die nicht aufgeht"; Walter-Verlag, Olten und Freiburg/Br.; 190 S., 12,80 DM.

Kein Zweifel, Schnurre ist klug, versteht sich zu beschränken und beschreibt solche Dinge, die er sehr genau kennt. Er ist das Gegenteil eines Bluffers: Alles, was er sagt, kann jederzeit nachgeprüft werden. Die Sätze sind logisch und präzise formuliert, die Karten liegen auf dem Tisch.

Hier wird nicht mit "Stimmen" jongliert; kein poetisches Kauderwelsch soll, wie es sonst so gern geschieht, die Unfähigkeit des Verfassers verbergen. Schnurre ist bescheiden, ein Freund des Understatement und der Beiläufigkeit, er beschreibt das "Davor" und "Danach", die Aktion spart er aus oder spiegelt sie, vielfach gebrochen, in den Augen eines Tieres: "Schildern willst du den Mord? So zeig mir den Hund auf dem Hofe: Zeig mir im Aug’ von dem Hund gleichfalls den Schatten der Tat" (Hofmannsthal).

Zunächst scheint alles sehr harmlos zu sein; der Autor fordert den Leser geradezu heraus, ihn doch auf jeden Fall zu unterschätzen. "Seht her", scheint er zu sagen, "wie unscheinbar meine Erzählungen sind." Aber schon nach kurzer Zeit merkt man auf und staunt über die Exaktheit und Kälte, mit der hier eine Welt demonstriert wird, die man immer zu kennen glaubte und von der man doch jetzt erst weiß: So also ist sie in Wirklichkeit.