Aufschrei einer gequälten Seele

Wir registrieren: in einem unter dem Titel „Unternehmerbrief“ erscheinenden Korrespondenz-Dienst des Deutschen Industrie-Instituts wird am 12. März eine völlig aus dem üblichen Rahmen fallende Betrachtung zur Wirtschaftspolitik veröffentlicht. Gezeichnet ist dieser Aufsatz mit den Initialen C. N. Für den Kundigen ist damit bereits klar, wer der Autor ist: nämlich der nahezu allwöchentlich an gleicher Stelle schreibende Wuppertaler Textilindustrielle Carl Neumann, der Präsident des Gesamtverbandes der deutschen Textilindustrie, zugleich Vizepräsident des BDI, und außerdem leitender Mann im Vorstand des Industrie-Instituts (was von diesem in einem an die Redaktionen versandten Begleitschreiben zum „Unternehmerbrief“ noch extra hervorgehoben wird). Der „verbandsoffiziöse“ Charakter der Demarche ist also offenkundig.

Was bringt der rund 120 Zeilen umfassende Artikel? Nun: das Ganze ist ein Ausbruch von geradezu elementarer Wucht – eine Art von Aufschrei: „So kann und darf es nicht mehr weitergehen!“ Zunächst polemisiert der Autor gegen „die Popularisierungswelle, durch die unser Bundeswirtschaftsminister hochgetragen wurde“. Nämlich „durch vielseitige öffentliche Meinungsbildung, die auf einem Maximum an Beredsamkeit und einem Minimum an praxisnahem Wissen beruht“ – mit der Folge, „offener und versteckter Verurteilungen der Industrie“, bedingt durch eine „bedenkliche, ungerechte und unrichtige Interpretation“. Es könne keine Rede sein, so heißt es weiter, nach kurzem Erwähnen der „beklagenswerten Affäre“ (Erhard-Kandidatur für das Bundespräsidentenamt), daß „Handel, Nationalökonomie, liberale Wirtschaftspublizistik usw. – angeblich im Namen der Masse der Konsumenten – die Wirtschaftspolitik Erhards gegen den Widerstand der Industrie zu verteidigen hätten“; Professor Erhard möge dazu ein Wort sagen.

Die Antwort Minister Erhards ist prompt erfolgt. Sie ist mehr als kühl. Sie besagt nämlich, daß der „Stilwechsel in der Wirtschaftspolitik“, den Carl Neumann fordert (unter Hinweis auf die aus einer Fortführung der „kompromißlosen alten Wirtschaftspolitik Erhards“ resultierende Gefahr einer „Selbstzerfleischung bei vielen, Industriezweigen“) doch nur zu einer Wirtschaftspolitik des „Hin und Her“ führen müsse: heute so und morgen so, orientiert an Tagesereignissen. Das aber wäre genau das Gegenteil der von ihm verfolgten großen Linie in der Sozialen Marktwirtschaft. – Es ist anzunehmen, daß der Minister sich noch eingehender zur Sache äußert, insbesondere auch zu der Klage, daß man in der EWG bisher über „spärliche Integrationsbemühungen“ nicht hinausgekommen sei, daß überall die nationalwirtschaftlichen Gesichtspunkte beherrschend geblieben seien, und daß nur wir in der Bundesrepublik „wahllos weltweit liberalisierten“, was zu einem unerträglichen Maß an Wettbewerbsverfälschungen geführt habe. In der sich – leider – viel zu lange ausdehnenden Übergangszeit bis zur angestrebten vollen politischen Integration dürfe kein Bundeswirtschaftsminister den Rechtsschutz gegen einseitige lebensentscheidende (soll notabene wohl „lebensbedrohende“ heißen ...) Benachteiligungen verweigern. Also (ganz im Bauernverbands-Stile!): keine weiteren „Vorleistungen“ mehr, keine Preisgabe „deutscher Lebensrechte“.

Zur Preispolitik heißt es, daß „allgemein gehaltene Appelle zur Preissenkung, die eine Mengenkonjunktur auslösen sollen“, ihr Ziel verfehlen würden, weil sie da, wo „schonungsloser Wettbewerb herrscht, notwendigerweise das Gegenteil hervorrufen müsse: nämlich Kauf Zurückhaltung“. – Das ist eine These, die nicht ganz einfach zu widerlegen ist; allenfalls wäre geltend zu machen, daß die Verbraucher (oder die Käufer überhaupt) sich ja nicht von spekulativen Überlegungen auf weiter sinkende Preise leiten lassen, sondern dann, wenn sie .Preissenkungen feststellen können, zu verstärkten Käufen angeregt werden.

In vielen Punkten bleibt Carl Neumann dem Leser eine Konkretisierung dessen, was er eigentlich meint, schuldig. Da und dort finden sich einigermaßen verblüffende Feststellungen – so etwa in der Behauptung, „die“ Industrie ringe bereits seit mehr als einem Jahr um den „neuen Stil“ in der Wirtschaftspolitik. Das mag schon sein – aber dann ist es eben der Fehler der „ringenden Männer“, daß sie das völlig unter Ausschluß der Öffentlichkeit untereinander abgemacht haben ... Und schließlich ist Neumann auch sonst da und dort ein falscher Zungenschlag unterlaufen: etwa da, wo er von der Industrie „mit ihren durch risikoreiche Initiative gewaltig angestiegenen Investitionen“ spricht. Hier müßte es wohl richtiger heißen: Investitionen, die dank einer weitgehend risikofreien Selbstfinanzierung so gewaltig angestiegen sind. E. T.