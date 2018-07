Die Kundenkreditbank AG auf Aktien, Düsseldorf, eines der führenden Institute innerhalb der rd. 200 bundesdeutschen Teilzahlungsbanken, vertritt in einem Vorbericht über das Geschäftsjahr 1958 die Auffassung, daß die Nachfrage nach Teilzahlungskrediten auch im Jahre 1959 anhalten wird. Die ungewöhnlich starke Steigerung im Jahre 1958, die auf dem gleichfalls starken Anstieg der Umsätze im Bereich der gehobenen Konsumgüter zurückzuführen ist, könne voraussichtlich für das Jahr 1959 nicht erwartet werden. Die Verwaltung erklärt, daß eine Entscheidung noch nicht gefallen ist, ob das gute Ergebnis 1958 zur Erhöhung der Dividende (i. V. 12 v. H.) oder zur Stärkung der eigenen Mittel verwendet wird.

Die Oldenburgische Landesbank wird der am 10. April 1959 stattfindenden Hauptversammlung nach Zuführung von 0,6 Mill. DM an die offenen Rücklagen für 1958 eine Dividende von 11 (10) v. H. auf das Grundkapital von 6,6 Mill. DM vorschlagen. Die Bank konnte ihre Bilanzsumme im abgelaufenen Geschäftsjahr um 39 Mill. = 17 v. H. auf 266 Mill. DM erhöhen. Die Eigenmittel der Bank (Grundkapital und Reserven) betragen jetzt 9,7 Mill. DM. Voraussichtlich wird sich die Bank noch im laufenden Geschäftsjahr mit der Frage einer Kapitalerhöhung befassen, um das Verhältnis der Eigenmittel – bestehend aus dem Grundkapital, den gesetzlichen und sonstigen Rücklagen – zu dem erheblich gestiegenen Bilanzvolumen zu verbessern.

Bei der Deutschen Hypothekenbank, Bremen, hat sich die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 1958 um 92,1 auf 646,6 Mill. DM erhöht. Aus dem Jahresergebnis von rd. 3,2 Mill. werden den offenen Rücklagen 2,2 Mill. zugeführt, die damit 11,35 Mill. DM betragen. Auf das Grundkapital von 8,4 Mill. DM soll eine Dividende von 12 (10) v. H. verteilt werden. HV: 17. April 1959.

In der Aufsichtsratssitzung der Vereinsbank in Nürnberg wurde der Jahresabschluß 1958 genehmigt. Es wurde beschlossen, der auf den 12. Mai 1959 einzuberufenden 78. ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 1958 auf das Aktienkapital von 6 Mill. DM eine Dividende von 11 (9) v. H. zu verteilen. Das Bilanzvolumen ist um 98 auf 397 Mill. DM gestiegen.

Bei der Rheinischen Hypothekenbank, Mannheim, ist die Bilanzsumme per 31. 12. 58 um 137 Mill. auf 646 Mill. DM, der Umlauf an Schuldverschreibungen um 123 Mill. auf 575 Mill. DM gestiegen. Nach Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von 2,6 Mill. wurden der gesetzlichen Rücklage aus dem Jahresgewinn 2 Mill. zugeführt. Hierdurch und aus der Auflösung einer freien Rücklage von 2 Mill. und deren Zuführung zur gesetzlichen Rücklage erscheint auch ohne nochmalige Kapitalerhöhung ein ausreichender Umlaufsgrenzen-Spielraum für die weitere Geschäftsentwicklung gewährleistet. Die Verwaltung schlägt eine Gewinnausschüttung von 12,5 v. H., und zwar eine Dividende von 10 v. H. (wie im Vorjahr) und einen Bonus von 2,5 v. H. vor.

Die ordentliche Hauptversammlung der Industrie- und Handels-AG Peine (IHAG) für das Geschäftsjahr 1957/58 (1. Oktober 1957 bis 30. September 1958) beschloß die Ausschüttung einer Dividende von unverändert 9 v. H. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 10,224 Mill. befindet sich zu 99,6 v. H. im Besitz der Obergesellschaft Ilseder Hütte. Am gleichen Tage fand auch die HV der Norddeutsche Schrauben- und Mutternwerke AG, Peine, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft der Ilseder Hütte und der IHAG, statt. Das Geschäftsjahr 1957/58 (1. Juli 1957 bis 30. Juni 1958) schloß mit einem Gewinn von 0,275 Mill. DM. Er wird vorgetragen. Die HV beschloß darüber hinaus die Änderung des bisherigen Firmennamens in Norddeutsche Maschinen- und Schraubenwerke AG, Peine. Diese Namensänderung wurde notwendig, weil der Kranbau und die Fertigung von Schalungsträgern bereits den größten Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens haben, so daß die alte Firmenbezeichnung nicht mehr dem tatsächlichen Fabrikationsprogramm gerecht wurde. Die Norddeutsche Schrauben- und Mutternwerke AG beteiligte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr an der neu gegründeten AMERICAN PECCO CORPORATION, New York, mit einem Betrag von rund 100 000,– Dollar.