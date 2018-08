Eine Antwort an die Kritiker des Referentenentwurfs für ein neues Aktiengesetz

Von Fritz Schäffer

Dem Justizministerium ist der Vorwurf gemacht worden, der von ihm zur Diskussion gestellte Entwurf für ein neues Aktiengesetz schaffe Steuerungsmöglichkeiten gegenüber den Aktiengesellschaften. Leider ist dieser Vorwurf nicht näher begründet. Aber ich werde wohl das Richtige treffen, wenn ich annehme, daß er vor allem auf die so umstrittene Selbstfinanzierung zielt. Man meint offenbar, der Entwurf beschneide gegenüber dem geltenden Recht den Aktiengesellschaften die Möglichkeiten einer ausreichenden Selbstfinanzierung und behindere sie dadurch in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit.

Wer den Entwurf genau liest, wird feststellen, daß er weder die Selbstfinanzierung im allgemeinen noch die stillen Reserven im besonderen verbietet. Selbstfinanzierung geschieht dadurch, daß durch Bildung offener oder stiller Rücklagen Gewinne im Unternehmen zurückbehalten werden. Der Entwurf, setzt der Bildung offener Rücklagen dem Umfang nach keine Grenzen. Er schränkt allerdings die Zuständigkeit der Verwaltung zur Bildung offener Rücklagen ein. Beides darf nicht verwechselt werden, und es dürfen daraus keine falschen Schlüsse gezogen werden.

Offene Rücklagen

Der Vorstand kann nach dem Entwurf aus dem Jahresüberschuß offene Rücklagen nur bilden, wenn die Satzung dies bestimmt oder ihn dazu ermächtigt. Auf Grund solcher Satzungsbestimmungen dürfen weitere Rücklagen nicht mehr gebildet werden, wenn die vorhandenen die Hälfte des Grundkapitals erreicht haben. Damit endet aber nur das Recht des Vorstandes, offene Rücklagen zu bilden. Es bleibt das Recht der Hauptversammlung. Sie kann bei der Feststellung des Jahresabschlusses offene Rücklagen bilden, ohne an diese Grenze gebunden zu sein. Die einzige Einschränkung hinsichtlich der Bildung offener Rücklagen besteht in dem Recht einer Minderheit, die Feststellung des Jahresabschlusses anzufechten, wenn Rücklagen gebildet worden sind, die durch die Lage der Gesellschaft nicht geboten sind, und dadurch die Aktionäre nicht wenigstens eine Mindestdividende von 4 v. H. der geleisteten Einlagen erhalten konnten. Gegen diesen sehr begrenzten Schutz der Aktionäre gegen die Bildung sachlich nicht gebotener Rücklagen wird wohl niemand ernstlich etwas einwenden.

In der bisherigen Diskussion ist die Abhängigkeit des Vorstandes bei der Bildung offener Rücklagen von einer Satzungsbestimmung beanstandet worden. Der zuständige Referent im Bundesjustizministerium hatte ursprünglich vorgeschlagen, den Vorstand durch das Gesetz selbst zu ermächtigen, einen bestimmten Teil, etwa ein Drittel, des Jahresüberschusses in offene Rücklagen zu stellen. Er hat diesen Vorschlag jedoch fallen gelassen, weil dagegen eingewendet wurde, das führe zu einer unelastischen Regelung, die den Verhältnissen der einzelnen Gesellschaft nicht genügend Rechnung trage. Mir ist die Regelung des Entwurfs lieber als eine gesetzliche Ermächtigung, weil diese in der Tat zu unelastisch ist. Die Aktionäre jeder Gesellschaft mögen selbst bestimmen, welcher Teil des Gewinns jedes Jahr ohne weitere Diskussion der Verwaltung zur Verfügung stehen soll.