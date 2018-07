Von Hanns Arens

Acht Tage hatten wir einen Dichter zu Besuch. Einen recht bekannten Dichter, wenn ich so sagen darf. Einen liebenswerten Dichter, einen prächtigen Menschen, was noch mehr gilt. Er war so fröhlich, dieser ernste Mann aus dem Schwabenländle, so wohltuend unprätentiös, so natürlich, wie ich wenige Dichter kenne. Er schrieb, er wolle nur Ruhe haben, die er zu Hause im Augenblick nicht finden könne. Ob er kommen dürfe. Odette hatte einen genauen Tagesplan gemacht, damit alles nach Wunsch gehe.

Und dann war er da. Er kam gleich mit der Bemerkung herein: „Zuerst müssen wir einen guten Tropfen trinken! Habt ihr Gläser, ganz kleine Gläser?“

So fing es an. Odette zeigte ihm später das Stübchen, in dem er arbeiten sollte. „Ganz für mich allein? Prächtig. Und Wald habt ihr auch. Den brauche ich vor allem, denn wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich in den Wald und denke nach.“

Eine feste Zeiteinteilung hielt unser Dichter inne, bis auf die Tage, da er in den Wald gehen mußte und oft sehr lange ausblieb. (Es war März. Das Wetter war unfreundlich. Fast den ganzen Tag regnete es. Aber das machte unserem Dichter nichts aus. Wenn er eine Verschnaufpause einlegte, weil ihm die Geschichte, die ihm manche unruhige Nacht verursachte, nicht vonder Hand ging, dann sagte Maria, die ihn liebevoll betreute: „Schaun’s Herr Arens, das Pfarrerle geht wieder in den Wald – bei dem Regen!“)

Eines Tages flog ein Brief des Verlegers ins Haus, der sich mit dem Titel seines neuen Buches beschäftigte.

„Was meint ihr? Könnte man nicht sagen ‚Der Freund‘ oder ‚Von Mensch zu Mensch‘?“