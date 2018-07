Mancher wohlmeinende Befürworter erweiterter Rechte der Kleinaktionäre dürfte die HV der Schultheiss-Brauerei AG, Berlin, mit gemischten Gefühlen verlassen haben. Dieses Unternehmen zeichnet sich von jeher durch eine ungewöhnlich gute, fast herzliche Verbundenheit zwischen Verwaltung und Kleinaktionären aus, von denen ein erheblicher Teil als Mitarbeiter oder Kunde in engen Beziehungen zu der Brauerei steht oder stand. Zunächst verlief auch die HV über den Jahresabschluß 1957/58 mit dem Dividendenvorschlag von 13 nach 11 v. H. in gewohnter Einmütigkeit. Vorstandsvorsitzer Hans Sixtus konnte über eine weitere Umsatzsteigerung von rd. 5 v. H. im neuen Geschäftsjahr berichten und bewies damit am besten, daß der in letzter Zeit schwankende und zuweilen auch nachgebende Kurs der Schultheiss-Aktien keineswegs auf wirtschaftliche, sondern ausschließlich auf politische Gründe im Zusammenhang mit der Berlin-Krise zurückgehe. Einige sachliche Fragen über einzelne Bilanzposten und mehrere Tochtergesellschaften, die mit dem ausdrücklichen Hinweis auf ihren informatorischen Charakter ohne jede Kritik oder Polemik gestellt und beantwortet wurden, leiteten zu der debattelosen Abstimmung über die Verteilung des Reingewinns über, die ohne Widerspruch entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung genehmigt wurde.

Problematisch und langwierig wurde der Verlauf erst beim letzten Punkt der Tagesordnung, der durch den Tod von Dr. Friedrich Spennrath und Walter Nadolny notwendigen AR-Ersatzwahl. In der vorjährigen HV war in ähnlicher Situation von Kleinaktionären der Wunsch geäußert worden, bei nächster Gelegenheit einen ihrer Vertreter zur Wahl zu stellen. Diesen Wunsch hatte die Verwaltung nicht vergessen und schlug jetzt, nachdem sie seit Monaten entsprechende Vorverhandlungen geführt hatte, den Berliner Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für den Wertpapierbesitz als einen der Nachfolger vor, während das zweite freie Mandat dem Vorstandsmitglied eines der größten Lebensmittel-Filialunternehmen, Max Werhahn, angetragen worden war. An diesem Vorschlag entzündeten sich nun die Gemüter, die sich darüber erbost zeigten, daß der Kleinaktionärsvertreter nicht aus ihrer Mitte benannt worden war, daß nicht auch das zweite Mandat einem „Mann aus dem Volke“ – wie man sich ausdrückte – vorbehalten war, daß ein „Kapitalist“ wie der Unternehmer Werhahn angeblich kein Vertreter der Aktionärsinteressen sein könnte, daß überhaupt eine Neuwahl angesetzt worden sei, obwohl der günstige Verlauf des Berichtsjahres doch gezeigt habe, daß das Geschäft auch so floriere u. a. m. Die zuvor in friedlicher Eintracht versammelten Aktionäre mußten Zwischenrufe wie „Kapitalisten raus!“ vernehmen, erlebten das mindestens nicht übliche Schauspiel, daß sich ein Vertreter eines Kleinaktionärs angeblich auf dessen Wunsch selbst zur Wahl vorschlug. Ein auswärtiger Rechtsanwalt (!) hielt die Nominierung eines Großabnehmers fast für einen illegalen Akt und verdächtigte die Verwaltung, den Vertreter der „Schutzvereinigung“ nur vorgeschlagen zu haben, „um einen lästigen Aktionär loszuwerden“. Alles in allem bewegte sich die Debatte zeitweilig auf dem Niveau des „Klassenkampfes“ und fern von jeder Elementarkenntnis der Möglichkeiten, die das geltende Recht dem Aktionär gibt oder vorenthält. Schließlich wurde aber doch noch ein versöhnlicher Ausklang durch die Wahl der von der Verwaltung vorgeschlagenen Nachfolger erzielt.

gns.