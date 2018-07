Angesichts der günstigen Entwicklung des Kapitalmarktes, die nach dem überraschend starken Aufschwung und dem ungewöhnlich raschen Abbau des Zinsniveaus im vergangenen Jahr auch in den ersten Monaten dieses Jahres angehalten hat, sind bereits Spekulationen über eine weitere Senkung des Zinssatzes unter die eben erreichten fünf Prozent laut geworden. Es verdient daher besonderer Beachtung, daß gerade die Württembergische Hypothekenbank in Stuttgart, die sich noch im vorigen Jahr für eine Reduzierung des Zinssatzes auffallend stark gemacht hatte und mit ihrem Übergang von dem 7- auf den 6 1/2prozentigen Pfandbrieftyp den Vorreiter für die Zinssenkung machte (wofür sie nicht ungeteilten Beifall erntete), nun vor übereilten Schritten warnt. Direktor Fahrbach vertrat anläßlich der Vorlage des Jahresabschlusses 1958 dieser drittgrößten reinen Hypothekenbank im Bundesgebiet vielmehr die Ansicht, daß der fünfprozentige Pfandbrief sich seit der Währungsreform als das führende Wertpapier erwiesen habe und zum Standardpapier geworden sei. Man sollte daher nach seiner Ansicht erst mal diesen Typ langsam an die Pari-Grenze heranbringen, bevor man sich zu dem sehr entscheidenden Schritt, unter fünf Prozent zu gehen, entschließt.

Die stark verbesserte Kapitalmarktsituation und der große Bedarf vor allem an Kommunaldarlehen hat dem Institut 1958 zu einer außergewöhnlichen Geschäftsausweitung verholfen (die Bilanzsumme stieg um 32 v. H. von 611 auf 809 Mill. DM) und ihm den erstrebten Anschluß des Passivgeschäftes an das Aktivgeschäft gebracht. Dieser einmalige und unter besonders günstigen Voraussetzungen zustande gekommene Erfolg wird sich nach Ansicht Direktor Fahrbachs allerdings in diesem Jahr nicht wiederholen, wenn die Bank auch mit einer weiteren Steigerung der Bilanzsumme auf nahezu 1 Mrd. DM rechnet, womit sie dann, wie sich Direktor Fahrbach ausdrückte, der „Majorsecke für die Hypothekenbanken“ sehr nahekommt. Die Ertragsentwicklung verlief entsprechend dem erweiterten Geschäftsumfang und erlaubte eine Erhöhung der Dividende auf 12 (10) v. H. sowie die Stärkung der Rücklagen um 4,5 auf 16,5 Mill. DM (das sind 110 v. H. des 1958 um 5 auf 15 Mill. DM erhöhten AK). Die Zuweisung zu den Rücklagen begründet Direktor Fahrbach damit, daß die Umlaufgrenze für Pfandbriefe vom 1. Januar 1961 an möglicherweise auf das Zwanzigfache des Eigenkapitals herabgesetzt wird und die Bank dann nicht zu einer sofortigen Kapitalerhöhung gezwungen sein will.

In Auswirkung der Zinssenkung hat die Bank eine Serie ihrer siebeneinhalbprozentigen Pfandbriefe in Höhe von 10 Mill. DM zum 1. April 1959 gekündigt und ein Tauschangebot gemacht. Nach Mitteilung von Direktor Fahrbach ist dieses Umtauschangebot gut aufgenommen worden und er erwartet, daß etwa 75 v. H. des Betrages sofort umgetauscht werden. Eine weitere Emission 7 1/2prozentiger Papiere von ebenfalls 10 Mill. DM soll zum 1. Oktober gekündigt werden. C. D.