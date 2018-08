Inhalt Seite 1 — Anstieg zum Gipfel Seite 2 Auf einer Seite lesen

P. D., Washington, im März

Der amerikanische Präsident Eisenhower und Englands Premier Harold Macmillan haben sich auf ihrer Geheimkonferenz im Camp David bei Gettysburg über den Wortlaut der westlichen Antwortnote an die Sowjetunion geeinigt. Darin wird für den 11. Mai das Zusammentreten einer Außenministerkonferenz in Genf vorgeschlagen, der im Sommer eine Gipfelkonferenz der Regierungschefs folgen soll. Termin, Ort und Gegenstand werden von den Außenministern bestimmt.

Welche Pläne die Westmächte bei der Konferenz der Außenminister und der Regierungschef zur Lösung des Deutschlandproblems vorlegen wollen, steht bisher noch nicht im einzelnen fest. Es ist jedoch bekannt, daß Macmillan die Zustimmung des Präsidenten für seinen Plan zu gewinnen suchte, den Sowjets ein kontrolliertes „Einfrieren“ der östlichen und westlichen Streitkräfte in einer über Deutschland hinausgreifenden Zone zu beiden Seiten des Eisernen Vorhangs vorzuschlagen. Atomwaffen sollen in dieser Zone nicht verboten werden, doch sollen sie ausschließlich in den Händen der Stationierungsmächte bleiben. Die Bundesrepublik und die „DDR“ sollen weiterhin der NATO beziehungsweise dem Warschauer Pakt angehören.

Für Berlin denkt Macmillan an die Aufrechterhaltung des Viermächte-Status, doch sollen einer UN-Überwachungsbehörde bestimmte Rechte (nach Möglichkeit über Ost- und Westberlin) eingeräumt werden. Ein Teil der Aufgaben, die jetzt die Besatzungsmächte erfüllen, könnte an eine UN-Polizei truppe (ähnlich der im Gaza-Streifen eingesetzten) abgetreten werden.

Macmillan machte im Camp David deutlich, daß er nicht daran denkt, Berlin seinem Schicksal zu überlassen. Auch wandte er sich gegen alle Disengagement-Projekte, die in Mitteleuropa ein militärisches Vakuum schaffen und die Gefahr eines Aufstandes in Mitteldeutschland vergrößern würden. Der Vorzug seines Planes, so meinte er, liegt darin, daß das gegenwärtige Gleichgewicht der Mächte dadurch nicht berührt werde.

Der britische Premierminister betonte ferner, daß der Westen nicht von der Formel „Wiedervereinigung in Freiheit“ abrücken werde. Die Bildung einer Konföderation an Stelle der Wiedervereinigung biete allzu viele Schwierigkeiten. Im übrigen lehnte er alle Abkommen ab, die darauf hinzielen, die westlichen Truppen angesichts der sowjetischen Überlegenheit an konventionell ausgerüsteten Streitkräften ihrer Atomwaffen zu berauben. Gleichfalls hält er Abkommen, die keine Vorsorge für wirksame Kontrollmaßnahmen treffen, für unannehmbar.

Zwar sprach Macmillan in Amerika von einer fernen Entwicklungsphase, in der aus dem „Einfrieren“ eine Verdünnung der Streitkräfte und daraus gar eine Disengagement-Lösung werden könne, doch unterstrich er, daß es sich bei dem Abkommen, das jetzt mit dem Kreml geschlossen werden soll, nicht darum drehe. Denn eine solche Spätphase müsse die Lösung der deutschen Frage bringen.