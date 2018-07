Inhalt Seite 1 — Chruschtschow setzt seinen Planchef ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 20. März ist der bisherige stellvertretende Ministerpräsident und Leiter der sowjetischen Plankommission Josif Kusmin seiner beiden Ämter enthoben worden. Zu seinem Nachfolger wurde der langjährige Spitzenführer für Konsumgüterfragen, Alexej Kossygin, ernannt. Seit dem Sturz Marschall Shukows im November 1957 und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Bulganins im Frühjahr 1958 ist dies die wichtigste Umbesetzung in der sowjetischen Staatsführung.

Die Ablösung Kusmins kam nicht unerwartet. Bereits im Dezember 1958 und im Januar 1959 war auf einigen Parteikonferenzen und Parteikongressen der Unionsrepubliken die unter Kusmins Leitung stehende Staatliche Plankommission stark kritisiert worden (vgl. DIE ZEIT, Nr. 5 1959). Kusmin selbst war auf diesen Konferenzen nicht persönlich angegriffen worden, aber die Anschuldigungen gegen die Plankommission deuteten bereits auf eine bevorstehende Degradierung Kusmins hin.

Mit der Ablösung Kusmins ist eine der seltsamsten Episoden der nachstalinschen Ära zu Ende gegangen. Am 3. Mai 1957, mitten in der Reorganisierung der Wirtschaftsleitung – und wenige Wochen vor dem Juli-Plenum, das zum Ausschluß Malenkows, Molotows und Kaganowitschs aus dem Parteipräsidium führte – war Kusmin zum Leiter der Staatlichen Plankommission und zum stellvertretenden Ministerpräsidenten der UdSSR ernannt worden.

Damals war das eine Sensation. Kusmins Name war in der Öffentlichkeit vorher kaum genannt worden, und man sprach von dem „obskuren kleinen Parteifunktionär“, den Chruschtschow plötzlich zu seinem Stellvertreter ernannt hatte. Tatsächlich war Kusmin bis dahin noch nie Minister gewesen, nicht einmal in einer Unionsrepublik. Er war weder Mitglied noch Kandidat des Zentralkomitees der Partei. Noch mehr: Kusmin war nicht einmal Delegierter des 20. Parteitages. Er gehörte jedoch der zentralen Revisionskommission der Parteiführung an, einem Gremium also, das de facto über dem Parteitag stand. Damit war aber eins klar: Kusmin gehörte zu jenen „Hintergrund-Funktionären“, die außerordentlich wichtige Positionen einnehmen, ohne selbst in den Vordergrund zu treten.

Erst im März 1958 erfuhr die sowjetische Öffentlichkeit durch die in Aserbeidschan erscheinende Zeitung Bakinskij Rabotschij, wer der neue Wirtschaftschef der UdSSR eigentlich war. Seit 1930 Mitglied der Partei, hatte Kusmin an der Akademie für Elektrotechnik studiert und war 1939 – nach einigen Jahren praktischer Industrieerfahrung in einem Scheinwerferbetrieb – unvermittelt in die Kommission für Parteikontrolle beim .Zentralkomiteeübernommen und dort als verantwortlicher Kontrolleur der Industrieabteilung eingesetzt worden. 1940 bis 1946 war Kusmin sogar stellvertretender Vorsitzender der Kommission. Seit 1947 hatte Kusmin einen führenden Posten im Büro für Landwirtschaft beim sowjetischen Ministerrat inne; von dieser Zeit her dürfte er Chruschtschow persönlich gut kennen. Von 1952 bis 1957 war Kusmin erneut im ZK-Apparat tätig, seit Stalins Tod als Leiter der Abteilung Maschinenbau in der Parteiführung.

Seine Ernennung im Mai 1957 zum Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und zum ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten der UdSSR war ein deutliches Zeichen für den wachsenden Einfluß des Parteiapparates auf die Leitung der Sowjetwirtschaft, Es hat heute den Anschein, als ob Chruschtschow in der kritischen Zeit des Kampfes gegen Malenkow, Molotow, Kaganowitsch und Schepilow die Wirtschaftsleitung einem völlig ergebenen Mann des Parteiapparates unterstellen wollte.

Aber bald zeigten sich Schwierigkeiten. Kusmin war offensichtlich nicht in der Lage, mit den nach Selbständigkeit drängenden 104 Volkswirtschaftsräten fertig zu werden. Immer mehr geriet die Staatliche Plankommission – und damit Kusmin – ins Feuer der Kritik. Immer deutlicher wurde die Notwendigkeit, die Wirtschaftsleitung des Landes einem wirklichen Fachmann zu übergeben. Nach der politischen Ausschaltung aller anderen Wirtschaftsführer blieb dabei nur eine Lösung: Alexej Kossygin.