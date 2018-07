Inhalt Seite 1 — Das Böse erkennt das Böse nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

In André Gides „Falschmünzern“ heißt es einmal: „Es gibt keine christlichen Romane im eigentlichen Sinne. Die moralische Tragik – jene, die das Bibelwort so furchtbar macht: ‚Wenn aber das Salz dumm ist, womit soll man sahen?‘ – das ist die Tragik, auf die es ankommt.“

Dieser Satz hat in dem jüngst bei uns erschienenen Werk von Bernanos eine Antithese erhalten. Bernanos’ Gesamtwerk ist schon eine fulminante Widerlegung der Behauptung Gides. Der jetzt vorliegende Band aber ganz besonders, weil seine zentrale Gestalt ohne Zweifel von André Gide inspiriert wurde. Bernanos setzt sich mit ihm in der Person des ehemaligen Sprachlehrers Monsieur Ouine auseinander:

Georg Bernanos: „Die tote Gemeinde“; Obersetzung und Nachwort von Eckart Peterich; Jakob Hegner Verlag, Köln und Olten; 307 S., 16,80 DM.

Der vorliegende Band stellt eine Neuausgabe dar, die erforderlich wurde, weil man inzwischen feststellte, daß die bisherige (von der internationalen Kritik mit den höchsten Epitheta gefeierte) Ausgabe an rund 500 Stellen unsicher war. Albert Béguin, der bis zu seinem Tode zusammen mit Luc Estang die „Société des Amis des Georges Bernanos“ leitete, hat Abschreibe- und Setzfehler ausgemerzt und vor allem die verschollen gewesenen ersten Seiten des letzten Kapitels hinzugefügt, in denen er den Schlüssel zum Verständnis des Romans sieht.

In diesem Schlußkapitel beichtet der sterbende Ouine seinem jungen Freund, mit dem ihn eine abseitige Neigung verbindet: „Die Neugier verzehrt mich, sie unterhöhlt und zernagt das bißchen, was mir verbleibt. So ist mein Hunger beschaffen. Warum war ich nicht neugierig auf die Dinge? Aber nur auf die Seelen erstreckte sich mein Hunger...“ Der Bezug auf Gide ist deutlich, denn in dem „Chemin de la Croix des Ames“ sagt Bernanos von ihm: „Die einzige Tugend dieses großen Mannes ist eine so gierige, ja so grausame Neugier, daß sie eine Form der Unkeuschheit zu sein scheint.“

Für Bernanos müssen alle Bemühungen der modernen Autoren, das Böse durch das Böse zu erkennen, notwendigerweise scheitern. Wer das Böse im Menschen allein durch die Psychoanalyse zu erfassen sucht, wird letztlich zu einem nichtssagenden Ergebnis kommen. Nur in der Zusammenschau mit Gott kann es erklärt werden. So ist Ouine der Prototyp des areligiösen Menschen von heute, der in einem schrankenlosen Relativismus endet und damit im Nichts, wie es sich schon im Namen des „Heiligen des Nihilismus“ (Ouine von „oui – non“, „ja – nein“) ausdrückt.

Auch in diesem Roman ist es ein Delikt, ein mysteriöser Mord, der den Motor des Ganzen bildet. Am Sarge des mit dünnem Draht erdrosselten jungen Knechtes reißt der Pfarrer der Gemeinde die fromme Maske vom Gesicht. Er zeigt, daß es ihr „langweilig“ geworden ist, nach Gut und Böse zu fragen – daß das Verbrechen deswegen nicht aufgeklärt wurde, weil die Gemeinde nur noch aus Lauen besteht, die sich aus dem Mord in ihrer Mitte kein Gewissen mehr machen.