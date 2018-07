Ungarischer Flüchtling beklagt sich

In ihrer w. Zeitung Nr. 7 vom 13. Febr. 1959 auf Seile 21 habe ich einen Artikel gelesen von Herrn Waldemar Ringleb „Lebensversicherung auf Devisen“.

Dieser Artikel ist sehr interessant. Aber ich bitte schön, wie soll der Mensch Vertrauen haben in Lebensversicherung, wenn zum Beispiel so etwas vorkommen kann im Jahre 1959.

Ich bin in Ungarn (Budapest) geboren, habe Lebensversicherung gemacht mit der Versicherungs-Gesellschaft, ja „Gesellschaft“ Victoria Lebensversicherung AG, Berlin.

Betrifft: Lebensversicherung T. 1186278 Leben III. M/V. auf 1500 USA Dollar. War Ungarn-Flüchtling.

Die Lebensversicherung habe ich anständig 15 Jahre gezahlt – jetzt ist sie ausgezahlt. In schwierigen Verhältnissen habe ich auch bezahlt die Versicherung und die Victoria schreibt mir, das alles ist in Ordnung – aber Verordnung so und so. Verordnungsblatt vom 4. 7. 1948, Neufassung 28. 3. 1952. 21. 4. 1952 können Ansprüche, wenn auch jemand ungarischer Flüchtling ist, nicht ausbezahlt werden.

Ich bitte schön, vielleicht kann mir Herr Waldemar Ringleb eine Auskunft geben, ob dies richtig so ist. Und wenn dies schon so ist bin 68 Jahre alt geworden – warum die Versicherungs-Gesellschaften wenigstens menschlich nachdenkt.