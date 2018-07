Auch bei uns wissen immer mehr Leute immer weniger vom Ganzen

Von Theodor Eschenburg

Kissinger analysiert hier aus eigenem Erleben in erster Linie das Zusammenwirken von ad hoc gebildeten Ausschüssen mit den Ministerien, ihren Chefs und ihrer hohen Bürokratie sowie mit den obersten Behörden der Bundesstaaten Amerikas. Wir würden diese Art von Gremien im Gegensatz zu den ständigen Ausschüssen der Parlamente und der Gemeindeverwaltungen am ehesten als Experten-Ausschüsse bezeichnen. Die Experten sind meist Hochschullehrer oder Praktiker, nicht aber fest angestellte Verbandsfunktionäre. Diese Beratung der Exekutive durch Komitees entspricht amerikanischer demokratischer Vorstellung. Wie groß ihr Enfluß ist, zeigt Kissinger sehr eindrucksvoll.

Bei uns gibt es, verglichen mit den USA, verhältnismäßig selten solche Expertenausschüsse. In der Bundesrepublik sind aber auch die Partner derartiger Komitees, soweit es diese überhaupt gibt, andere als in Amerika. Der deutsche Bürokrat, vor allem in den Ministerien, ist aus einer Beamtenlaufbahn hervorgegangen. Er kennt die Eigengesetzlichkeit der Verwaltung, hat von der Pieke auf ein bißchen Koordinierung gelernt und ist im allgemeinen sehr viel fachkundiger als sein amerikanischer Kollege, der vielfach, vor allem in den höheren Stufen, aus dem freien Beruf kommt.

Der zentrifugale Druck

Wo in Deutschland Ausschüsse und Bürokratie zusammentreffen, handelt es sich daher um zwei verschiedene Typen, wodurch ein gesundes Spannungsverhältnis entsteht. In Amerika hingegen handelt es sich, wie Kissinger zeigt, herkunftsmäßig um dieselben Typen.

Auch der philosophische Hintergrund des Pragmatismus, den Kissinger beschreibt, ist bei uns bei weitem nicht so ausgeprägt wie in Amerika. Trotz dieser sehr erheblichen Unterschiede enthält die zum Nachdenken anregende Analyse von Kissinger eine Reihe treffender Erkenntnisse und Hinweise, die für uns nützlich sind.