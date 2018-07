Gegenüber politischen Ereignissen ist die Börse ziemlich abgestumpft. Das liegt nicht daran, daß das Interesse an dem Fortgang der Ost-West-Auseinandersetzungen verlorengegangen ist, nur reagiert man nicht mehr so heftig, wie es zu Beginn der Berlin-Krise der Fall war. Wer sich in den vergangenen Monaten durch irgendwelche Nachrichten in eine Katastrophenstimmung versetzen ließ (und aus diesem Grund Aktien verkaufte), hat bislang immer Geld zugesetzt. Nun ist andererseits der Zustand politischer Ungewißheit, wie er uns doch wohl in den nächsten Monaten erhalten bleiben wird, auch kein Boden, auf der eine neue, anhaltende Aufwärtsbewegung entstehen kann, zumal es maßgebliche Kräfte in deutschen Banken gibt, die das jetzt erreichte Kursniveau nur noch mit Bedenken für vertretbar halten. In Ansehung der Tatsache, daß gerade im letzten Jahr breite Bevölkerungsschichten für das Wertpapiersparen gewonnen werden konnten, möchte man einen nachhaltigen Rückschlag vermieden sehen, der dann alle Bemühungen um die Popularisierung des Wertpapiersparens für lange Zeit zunichte machen würde.

Es ist also kein Wunder, wenn es den unentwegten Haussiers in den letzten Wochen nicht gelungen ist, die Kurse wieder nach oben in Bewegung zu setzen. Sie haben es aber noch aus einem anderen Grunde schwer. Im vergangenen Jahr hat die Börse sämtliche positiven Zukunftsfaktoren bei der Kursbildung vorweggenommen. Sie ist damit bei der einen oder anderen Gesellschaft über das Ziel hinausgeschossen. Der Konjunkturverlauf in einzelnen Branchen zeigt nämlich, daß die Zeiten unentwegten Sonnenscheins vorüber sind. So ist es zu erklären, daß die Börse auf negative Nachrichten, also auf nichterfüllte Dividendenerwartungen, relativ heftig reagiert, Dividendenerhöhung (da schon berücksichtigt) dagegen mit Gleichmut zur Kenntnis nimmt.

Die Börsensensation der vergangenen Woche war der Dividendenvorschlag der Metallgesellschaft AG, Frankfurt/Main, der überall Befriedigung hervorgerufen, aber den Kurs von 970 auf 900 v. H. gedrückt hat. Die Gesellschaft schlägt vor, für 1957/58 (30. 9.) auf ihr Aktienkapital von 56 Mill. DM eine Dividende von 12 (15) v. H. zu zahlen. Gleichzeitig sollen noch einmal 12 v. H. auf die zu erwartenden Gratisaktien verteilt werden, die im Verhältnis 1:1 ausgegeben werden sollen, sobald das entsprechende Gesetz verabschiedet worden ist. Insgesamt erhalten die Aktionäre also 24 v. H. Die Metallgesellschaft hat praktisch die Auswirkungen dieses Gesetzes vorweggenommen und damit gezeigt, auf welche Weise sich die Gesellschaften, die ebenfalls die Absicht haben, ihr Aktienkapital durch Ausgabe von Freiaktien zu berichtigen, schon jetzt mit Eleganz aus der Affäre ziehen können. Der bequeme Hinweis auf das noch nicht verabschiedete Gesetz, mit dem die Aktionäre in letzter Zeit allzuoft abgespeist wurden, zieht jetzt nicht mehr. Man kann, wenn man will...

Am Rentenmarkt ist in den letzten Tagen eine kleine Abschwächung eingetreten, die nahezu alle Emissionsgruppen erfaßt hat, mit Ausnahme der steuerfreien Titel, die trotz ihrer hohen Kurse unvermindert stark gesucht sind. Wenn die Nachfrage insgesamt etwas nachgelassen hat, dann liegt es an dem versteiften Geldmarkt, aber wohl auch an dem massierten Angebot festverzinslicher Papiere, das wir in den nächsten Wochen zu erwarten haben. Die öffentliche Hand geht mit mehreren Anleihen an den Markt; im Hintergrund ist sogar das Gespenst einer Bundesanleihe wieder aufgetaucht, die Bundesfinanzminister Etzel für die zweite Jahreshälfte in Aussicht gestellt hat, als er das Sparprämiengesetz vor dem Bundestag begründete. Kurt Wendt