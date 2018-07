Die massiven Äuslanäsinyestitionen der amerikanischen Industrie bilden zweifellos ein der charakteristischen Merkmale der gegenwärtigen weltwirtschaftlichen Entwicklung. Es vergeh sozusagen kein Tag, ohne daß in der Wirtschaftipresse von neuen. Investitionsprojekten amerikanischer Firmen im Ausland berichtet wird. Ober 3000 Gesellschaften haben bereits in Form von Beteiligungen an ausländischen Produktions- und Handelsunternehmungen, vor allem aber mit der Errichtung eigener Filialen und Tochtergesellschaften umfassende Kapitalinvestitionen im Ausland vorgenommen. Das in dieser "Overseas Operation investierte Kapital hat sich seit 1950 mehr als veidoppelt und wird vom Department of Corrmerce mit nahezu 30 Mrd. Dollar veranschlagt. Dieser Betrag dürfte eher noch unterbewertet sein, da er sich ausschließlich auf den durch Abschreibungen "gekürzten" Buchwert der investieiten Anlagen stützt und ferner auch jene Beteiligungen an ausländischen Unternehmungen außer acht läßt, bei denen die amerikanischen Investoren weniger als ein Viertel des Aktienkapitals besitzen. Aber schon der Betrag von 30 Mrd. Dollar läßt auf die gewaltige Produktionskapazität schließen, die die amerikanische Industrie in Laufe der Nachkriegszeit im Ausland aufzubauei vermochte. Der Umsatz der amerikanischen Autr landsunternehmungen überschreitet schon heute um etliches den nichtmilitdrischen direkten Export aus den USA.

Der Nettogewinn aus den direkten Auslandsinvestitionen betrug 1958 über drei Mrd. Dollai, wovon etwa zwei Drittel wieder zur Re Investition verwendet wurden! Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem die rasche Steigerung der amerikanischen Investitionen in der ausländischen Verarbeitungsindustrie.

Eine gewisse Schwergewichtsverlagerung der Investitionstätigkeit vom Bergbau und der Erdölindustrie nach der Verarbeitungsindustrie ist" tatsächlich unverkennbar. Die in der Nachkriegszeit zur Sicherung der amerikanischen Rohstoff- und Energieversorgung vorgenommenen Investitionea in den überseeischen Rohstoff- und Erdölgebieten "erhalten ska nunmehr weitgehend selber": nicht nur die nötigen Ersatzinvestitionen, sondern darüber hinaus auch beträchtliche Neuinvestitionen werden durch laufende Mittel und unausgeschüttete Gewinne finanziert. Das amerikanische Risikokapital strebt demzufolge in vermehrtem Maße anderen Investitionsobjekten vor allem in der ausländischen Verarbeitungsindustrie zu. Das von der amerikanischen Industrie in diesem Bereict investierte Kapital hat sich seit 1950 nahezu verdreifacht. Allein 1958 wurden schätzungsweise 1 8 Mrd. Dollar in die ausländische Verarbeitungsindustrie hineingesteckt, gut ein Drittel davon in Kanada, ein weiteres Drittel in Westeuropa! etwa 20 v. H in Lateinamerika und der Rest ir, der übrigen Welt. In Westeuropa stand Großbritannien als amerikanisches "Investitionsland nach wie vor an der Spitze, gefolgt von Westdeutschland, Frankreich, Italien, den BeneluxStaaten und Schweden. Besonders große Betrag wurden in der chemischen- und elektrotechnischen Industrie investiert.

Diese massive Beteiligung des amerikanischen Kapitals an der industriellen Expansion im Ausland ist um so bemerkenswerter, als die amerikanischen Unternehmer (wenigstens im Bereich dei Verarbeitungsindustrie) generationenlang ausgesprochen "inlandsprientiert" waren. Die Änderung ihrer Einstellung ist ein weiteres Anzeichen dafür, daß ein großer Teil der amerikanischen Binnenindustrie allmählich einem "Reifestadium" zustrebt, in dem die potentiellen Expansionsmöglichkeiten im Inland begrenzt werden. Das Auslandsgeschäft erweist sich im Zuge einer solchen Entwicklung nicht nur als einträglicher, sondern bietet mit der Zeit die einzige Möglichkeit Zu einer weiterhin raschen industriellen Expansion. Zwei weitere Faktoren sind allerdings für den vermehrten Auswanderungsdrang der amerikanischen Industrie ebenfalls verantwortlich. Es steht außer Zweifel, daß die KonkurrenzStellung der amerikanischen Verarbeitungsindustrie nicht nur auf den Exportmärkten, sondern selbst auf dem eigenen Markt zum Teil schwer angeschlagen ist.

Ernest R. Breech, der Verwaltungsratspräsident der FORD Co, bemerkte kürzlich in einem Presseinterview: "Bis vor einigen Jahren hatte die amerikanische Industrie keine Mühe, die im Vergleich zum Ausland absolut höheren Lohnkosten durch Massenproduktion, vermehrten Kapitaleinsatz, fortschrittlichereProduktionstechnik und besseres "Management" wettzumachen.

Die europäische Industrie hat es jedoch verstanden, ihre produktive Leistungseffizienz im Laufe der letzten Jahre dermaßen zu steigern, daß in vielen Sektoren der Verarbeitungsindustrie keine wesentlichen Produktivitätsunterschiede zwischen Amerika und Europa mehr bestehen. In diesen Fällen wird die Wettbewerbsposition der einzelnen Länder im internationalen Konkurrenz- >. kämpf nur noch durch die V | i, bestehenden Unterschiede !" , imLohnniveaubestiaunt " E. Breech wies darauf So streng sind jetzt hin, daß beispielsweise die Bräuche! in der Automobilindustrie, in der die Vereinigten Staaten sozusagen überhaupt keinen Produktivitätsvorsprung gegenüber Europa mehr besitzen, der gleiche Arbeiter, der in Detroit mit 2 44 Dollar je Stunde bezahlt werden muß, in Großbritannien nur 1 05 Dollar und in Westdeutschland sogar nur 69 Cents erhält (Dieser Vergleich läßt den überhöhten offiziellen Kurs des US Dollars außer acht und ist nicht "kaufkraftparitätisdi" verstehen ) Die Tatsache, daß die europäische Exportindustrie zur Zeit selbst auf dem amerikanischen Binnenmarkt qualitativ gleichwertige Produkte im Durchschnitt 10 bis 15 v. H, in einzelnen Fällen sogar 30 bis 40 v. H billiger als die inländische Verarbeitungsindustrie zu liefern vermag, zeigt deutlich, wie stark die internationale Konkurrenzstellung der amerikanischen Industrie angeschlagen ist. Daß diese durch die "noch, billigeren" (allerdings auch qualitativ minderwertigeren) Produkte aus China, Japan und anderen Ländern zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen wird, sei nur am Rande bemerkt! Diese Feststellung ist jedenfalls entscheidend für den Entschluß vieler amerikanischer Industrieller, Fabrikationsstätten im Ausland zu errichten, um dadurch deh überhöhten Lohnkosten im eigenen Land zu entgehen. Bezeichnend hierfür ist izu auch die besonders starke Erweiterung der amerikanischen Auslandsinvestitionen in den westeufoputschen Ländern, die zur Zeit auf dem Weltmark im Vergleich zur amerikanischen Konkurrenz einen eindeutigen komparativen Vorteil genießen ; ein Vorteil, der sich mit der Schaffung des Gemeinsamen Marktes eher- vergrößern dürfte. Die Auslandsinvestitionen der amerikanischen Verarbeitungsindustrie werden noch aus einem anderen Grund intensiviert; dieser liegt in dein Besonderheiten der wirtschaftlichen Entwicklung in denjenigen Ländern, die, obschon noch nicht hochindustrialisiert, die ersten Industrialisierungsphasen bereits überschritten haben und nunmehr die industrielle Basis ihrer Wirtschaft so rasch als möglich zu verbreitern und zu differenzieren versuchen. Die Entwicklung in den für die Vereinigten Staaten besonders wichtigen lateinamerikanischen Ländern spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Die Industrialisierungsprogramme dieser Länder haben — im gegenwärtigen Stadium und in vielen Fällen — eine regelrechte Abriegelung des an sich bemerkenswert rasch expandierenden Inlandsmarktes zur Folge. Es fällt der amerikanischen Industrie immer schwerer, ihre Exporte nach diesen Märkten auf dem bisherigen Niveau zu halten, und es bleibt ihr unter den gegebenen Umständen nichts anderes übrig, als sich durch Errichtung eigener Produktionsstätten im geschützten Wirtschaftsraum direkt an der sch dort vollziehenden industriellen Entwicklung zu beteiligen. Ein typisches Beispiel hierfür bietet der zur Zeit in vollem Gang befindliche Ausbau der brasilianischen Automobilindustrie, an der sich die deutschen, italienischen, französischen, tschechischen, englischen und nordamerikanischen Autofirmen gleichermaßen beteiligen. Es gilt nämlich, bis Ende 1960 in Brasilien produktionsbereit zu sein. Wer dieses Datum verpaßt, verliert ein für allemal die Chance, den außerordentlich rasch expandierenden brasilianischen Markt für Personen- und Lastwagen weiterhin zu beliefern. Die brasilianische Regierung hat nämlich 1957 verfügt, daß bis Ende 1960 95 v. H. des Produktionswertes aller auf dem Markt erscheinenden Personen- und Lastwagen im Inland erzeugt werden müssen. Diese Verfügung bedeutet praktisch eine Importsperre für Automobile ab 1960 und schließt zugleich auch die Möglichkeit einer (bedeutend geringere Investitionen erfordernden) Montage importierter Autobestandteile in Brasilien aus! Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich" auch in anderen Bereichen der Verarbeitungsindustrie und in sozusagen allen lateinamerikanischen Ländern ab "Diese mögen nicht gerade den idealsten Standort für- eine Tochtergesellschaft darstellen", bemerkten kürzlich zwei führende Persönlichkeiten der amerikanischen Automobilindustrie, "aber wir haben dennoch vorgeschlagen, dort