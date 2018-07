Der Zürcher „Schutzverband der Schriftsteller deutscher Sprache“ schickt mir eine Glosse aus der „Welt“ vom 6. Februar 1959 zu. Sie ist unter der Überschrift „Geprüft“ von A. T. überzeichnet.

„Geprüft“ beginnt also: „Vor etwa zwei Jahren kursierte, von Ludwig Marcuse verbreitet, die Nachricht, der letzte (im Ostberliner Verlag Hütten 82 Löning erschienene) Roman Alfred Döblins Hamlet oder die lange Nacht nimmt ein Ende sei gefälscht“. Anläßlich dieses Zitats erhebt sich die Frage: Wer hat wen gefälscht?

Dieser A. T. scheint mir ein schwer „geprüfter“ Mann zu sein; er hat sich übernommen. Denn ich habe (und zwar – warum wird das verschwiegen? – in der ZEIT vom 31. Oktober 1957 und vom 19. Dezember 1957) nie behauptet, daß Döblins Roman „gefälscht“ sei. Jetzt allerdings behaupte ich, daß A. T.’s Wiedergabe meiner Artikel eine Fälschung ist. Ich habe nur die Tatsache mitgeteilt, daß Frau Döblin, welche die Korrespondenz zwischen ihrem Mann und mir übernahm, als er nicht mehr schreiben konnte, mich (in einem Brief vom 14. April 1957) hat wissen lassen, daß der Dichter dem Verlag seinen Schluß hat opfern müssen.

Nun behauptet A. T., die Döblins hätten nach den Forschungen gelehrter Männer nicht die Wahrheit gesagt; der Schluß stelle Döblins letzte (freiwillige, vom Verlag nicht beeinflußte) Fassung dar. Der geprüfte A. T. schiebt zwar mich vor als den Mann, der Unwahres „verbreitet“ hat; aber doch nur, weil er nicht den Mut hat, die toten Döblins einer Lüge zu zeihen. Leider gibt er vom einzigen, was wirklich interessiert, keine Rechenschaft: wie den Döblins nachgewiesen worden ist, daß sie Unwahres „verbreitet“ haben.

Bis hierhin scheint „Geprüft“ nichts als eine Wichtigtuerei zu sein – bis es dann hochpolitisch wird. A. T. weiß nämlich zu berichten, daß meiner „Behauptung“ sich die latenten west-östlichen Ressentiments „heftig entzündeten“. Ich hatte keine Ahnung, daß sie sich im Anschluß an meine Artikel „entzündet“ hatten – über den chronischen Zustand hinaus ... und nun gar noch „heftig“. Ich wußte also nicht, daß ich’seit Monaten eine weltgeschichtliche Rolle spiele. Vielleicht hat gar meinetwegen Chruschtschow die Hände nach Westberlin ausgestreckt; denn, wie alle Welt weiß, bin ich ein leidenschaftlicher Berliner.

Deshalb wäre es um der ganzen Welt willen unumgänglich nötig, daß A. T.-Welt auf den Tisch legte:

1. den Beweis dafür, daß die Döblins die Unwahrheit über den „Hamlet“-Schluß „verbreitet“ haben;