Seit dem 24. März läuft die Zeichnungsfrist für die Preussag-Aktien. Damit ist ein wesentlicher Schritt zur Überführung von Bundesunternehmen in Privathand getan, ein Schritt, der, wie es in dem in großer Auflage gedruckten farbigen Verkaufsangebot heißt, zur stärkeren Eigentums bildung bei Privatpersonen beitragen soll. Es handelt sich hier – und das muß den aus Kreisen der Wertpapiersachverständigen stammenden Kritikern immer wieder gesagt werden – um eine Aktion mit klarer politischer Zielsetzung. Der Gedanke des Miteigentums durch Anlage von Ersparnissen in Aktien soll hier auf eine Weise verwirklicht werden, gegen die eigentlich nur derjenige argumentieren kann, der die private Mitbeteiligung an Industriegesellschaften überhaupt ablehnt oder der es für zu risikovoll hält, wenn sich „kleine Sparer“(und die sollen gerade bei der Preussag-Aktion angesprochen werden) durch den Besitz von Risikopapieren, wie es Aktien nun einmal sind, belasten.

Um das gesteckte gesellschaftspolitische Ziel mit Sicherheit zu erreichen, ist mit Hilfe und Zustimmung der im Konsortium vertretenen Banken sehr sorgfältige „Generalstabsarbeit“ geleistet worden, deren Durchführung den Bankbetrieb in Anspruch nehmen, als dies sonst bei Aktienemissionen der Fall ist, ohne daß dafür eine besondere Vergütung erfolgt. Die Banken sind sogar so weit gegangen, auf Depotgebühren bei Preussag-Aktien zu verzichten. Man hat darüber hinaus zugesichert, keine Hilfe leisten zu wollen, falls irgend jemand auf die Idee kommen sollte, Preussag-Aktien aufzukaufen, um damit ein „Paket“ zu bilden.

Überall wird also Neuland betreten, nicht zuletzt auch bei der Abfassung des bereits erwähnten Verkaufsangebots, der zugleich ein Leitfaden für zukünftige Preussag-Aktionäre sein soll. Wer sich die bislang gebräuchliche Publikationsform für Verkaufsangebote ansieht, der kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier nur ein beschränkter Kreis von Fachleuten und Interessenten angesprochen werden soll, denn nur sie können sich bestenfalls für die mehr als trockene Ausdrucksform solcher Bekanntmachungen erwärmen. Dem Sparer ist es kaum möglich, daraus ein zuverlässiges Bild über die jeweilige Gesellschaft zu gewinnen, der er sein Geld anvertrauen soll. Niemand wird die Berechtigung der bestehenden Publikationsvorschriften anzweifeln, soweit sie den materiellen Inhalt an sich betreffen. Aber in der Form sollten nun endlich Wege beschritten werden (das gilt für alle Pflichtpublikationen), die den Werbeerkenntnissen moderner Zeit Rechnung tragen. Die Pflichtpublikation der Gesellschaften braucht dann nicht mehr als lästige Ausgabe angesehen zu werden, wenn sie so gestaltet wird, daß sie sich in den Rahmen der Gesamtwerbung eingliedern läßt. Wie sich das machen läßt, zeigt das jetzt vorliegende Preussag-Zeichnungsangebot.

Es verbindet mehrere Dinge miteinander. Einmal enthält es – für jeden Sparer verständlich – das eigentliche Zeichnungsangebot. Gleichzeitig stellt es die Preußische Bergwerks- und Hütten-AG (Preussag) als Gesellschaft vor und gibt nebenher Aufklärung über die Rechte, Pflichten, Chancen und Risiken eines Aktionärs. Dieser Prospekt wird deshalb seine Bedeutung nicht verlieren, wenn die Preussag-Aktien voll gezeichnet sind, sondern dient dem Preussag-Aktionär tatsächlich später als Leitfaden und rechtfertigt damit seinen höheren Aufwand. -dt