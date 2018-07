C. W., Erfurt

Um die Halbstarken und jungen Rowdys in den Städten Mitteldeutschlands „intensiver bekämpfen“ zu können, richtet die Freie Deutsche Jugend jetzt sogenannte „FDJ-Ordnungsgruppen“ ein. Sie haben die Aufgabe, bei Veranstaltungen für Ordnung zu sorgen und in den Städten allgemein ohne „Eingriff in die Volkspolizei-Rechte“ zu wirken. Es ist zum Beispiel ihre Pflicht, „harte Worte mit den Halbstarken vor den Kinos und auf den Rummelplätzen zu sprechen“. Damit tritt neben der Bereitschaftspolizei (kaserniert), der Schutzpolizei, der Transportpolizei sowie den sogenannten „Volkspolizeihelfern“ aus der Arbeiterschaft und den „Grenzpolizeihelfern“ längs der Zonengrenze eine neue milizartige Formation in Mitteldeutschland auf.