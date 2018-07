Die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zum Depotstimmrecht; der Banken

Von Curt Eduard Fischer

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wert-Papierbesitz e. V., Düsseldorf, hat Anfang März dem Bundesjustizministerium und der Öffentlichkeit eine „Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Aktiengesetzes“ übergeben. Sie konzentriert sich auf jene Fragen, „die den Aktionär – seine rechtliche und tatsächliche Stellung in der AG, seine wirtschaftlichen Interessen – unmittelbar berühren“. Ein Teil dieser Stellungnahme ist der Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute gewidmet.

Der Präsident der Schutzvereinigung, Wirtschaftsprüfer Dr. J. Semler, hat die Pressekonferenz in Düsseldorf mit der durchaus zutreffenden Bemerkung (zugleich Erklärung für die vielfach divergierenden Ansichten in der Unternehmenspraxis über die beste Neufassung des Aktiengesetzes) eingeleitet: „Es werden allenthalben einseitige Interessen vertreten. Wenn man es nur weiß, ist es ja dann nicht mehr so schlimm!“ Das kann man auch auf diese neue „Stellungnahme der Schutzvereinigung zum Referentenentwurf“ anwenden.

Trotz des sogenannten „gemischten Typus“ der deutschen Kreditinstitute ist es nach wie vor die Hauptaufgabe der Banken in der Wirtschaft, die Unternehmen als Gläubiger mit Kreditmitteln ausreichend zu versorgen, und nicht selbst, mit eigenen und fremden Depositenmitteln, Paketaktionär in einer Reihe von großen Unternehmen zu spielen. Zur weiteren Klarstellung der „Interessenlage“ möge dienen, daß die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zwar ein „eingetragener“ Verein, indessen aber in seiner Willensbildung keine selbständige Vereinigung kleiner Aktienbesitzer ist, sondern ein in seinen Vorstands-Entscheidungen „abhängiger Organ-Verein“ einer Holding-Aufgaben erfüllenden GmbH, der „Treuhandgesellschaft des deutschen Wertpapierbesitzes GmbH., Düsseldorf“.

Die Schutzvereinigung veröffentlicht ihre neueste „Stellungnahme“ in fairer Weise als eine Äußerung des „Vorstands“ dieses „abhängigen“ Vereins. Die etwa 13 000 Mitglieder dieser „Aktionär“-Schutzvereinigung sind also zuvor gar nicht um ihre Zustimmung zu dieser, ausdrücklich „in ihrem Interesse“ abgegebenen Stellungnahme zur Aktienrechtsreform befragt worden!

Eben diese, aus den Praktiken des Depotsstimmrechts der Banken in das deutsche Vereinsleben übernommene Methode, formaljuristische „Blanko“-Ermächtigungen seitens überhaupt nicht zu Wort Kommender zu konstruieren, soll ja nun – zunächst für das Aktienwesen – demokratisch „sublimiert“ werden! Deshalb ist die Einstellung der „Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ zu den Empfehlungen (in § 126 Ref.Entw.) in der Tat die „Gretchenfrage“ für diesen Verein, den man allenthalben zu Unrecht als eine „Gewerkschaft der Kleinaktionäre“ betrachtet.