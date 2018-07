Die Hauptversammlung eines Unternehmens und von der Bedeutung der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin, bietet immer wieder Möglichkeiten zu wirtschaftspolitischen Betrachtungen, die sich außerhalb der strengen Schablone offizieller Darstellungen bewegen. Wenn diesmal Vorstandsvorsitzer Dr. Hans C. Boden die enge Verbindung des Unternehmens mit allen Teilen der deutschen Wirtschaft durch den sprichwörtlichen Vergleich demonstrierte, die AEG sei „bei jeder Hochzeit und bei jedem Begräbnis dabei“, so sollte dies nicht als eine unseriöse Form der Berichterstattung angesehen werden. Die HV einer so großen und vielseitigen Gesellschaft – auf der im vorliegenden Fall rd. 70 v. H. des AK von 310 Mill. DM vertreten waren – ist nun einmal eine seltene Gelegenheit, einer äußerst differenzierten und von verschiedenen Interessen geleiteten Gruppe von Kapitalgebern Rechenschaft über den Geschäftsverlauf zu erstatten. Wenn die Darstellungen der Verwaltung und die Fragen oder Ansichten der Aktionäre in einer aufgelockerten Form und Sprache vorgebracht werden, so ist dagegen kaum etwas einzuwenden. Mit der Einschränkung allerdings, daß der sachliche Gehalt solcher Ausführungen nicht auch den Stempel der Unseriosität trägt.

Man darf der AEG konzedieren, daß sie den Fragen der Publizität stets aufgeschlossen gegenübergestanden hat. Gerade so weitgespannten und nicht zuletzt auch geschäftlich erfolgreichen Unternehmen sollte man jedoch auch ein gewisses Mindestmaß an Handlungsfreiheit zubilligen.

Anlaß zu dieser Betrachtung bot in der HV der AEG der Vertreter eines Aktionärs, den offenbar so bedeutungsvolle Faktoren wie die rückläufige Zuwachsrate des Geschäfts, das immer schwierigere Auslandsengagement, vor allem in den Entwicklungsländern, die kostspielige und in ihrer Rentabilität noch nicht übersehbare Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Kerntechnik, ja nicht einmal die von anderer Seite als überhöht empfundene Tantieme des Aufsichtsrates zu interessieren schien. Er hatte sich – und die Zuhörer glaubten zunächst ihren Ohren nicht trauen zu dürfen – auf die Hochwildjagd verlegt. Nicht zu seinem Privatvergnügen etwa, sondern aus dem Bedürfnis heraus, „hinter die Kulissen zu leuchten“. Jagdausflüge mit guten Geschäftsfreunden gehören heutzutage in großen Unternehmen zu den Gepflogenheiten der Repräsentation gegenüber einem kleinen Kreis bedeutender Kunden. Die dabei entstehenden Unkosten werden unter den Werbeausgaben verbucht und machen bei der AEG, wie Dr. Boden mitteilte, nicht einmal 1 v. H. des Werbeaufwands aus. Nun läßt sich zwar darüber streiten, ob solche Form der Werbung ganz allgemein nicht des Guten etwas zuviel ist. Aber wenn ein Unternehmen wie die AEG, die bekanntlich in schärfstem internationalem Wettbewerb steht, sich gegenüber maßgeblichen ausländischen Konkurrenten behaupten will, zu deren Werbemitteln derartige Jagdausflüge gehören, kann sie sich nicht mit der Überreichung eines broschierten Notizbuches begnügen. Man wird andererseits die in der Bilanz ausgewiesenen Vorstandsbezüge als so auskömmlich bezeichnen dürfen, daß man, den an solchen Veranstaltungen teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsleitung keine Bereicherungsabsichten an der Jagdbeute zu unterschieben braucht. Der erwähnte Aktionär jedoch schien anderer Meinung zu sein, denn er hatte über die Jagden, ihre Ausrichtung, die Futterkosten, die Entschädigungszahlungen für Wildschäden und ähnliche Nimrod-Sorgen bereits mit dem Vorstand korrespondiert. Die schriftlich erteilten Auskünfte hatten ihn aber nicht zufriedengestellt, und so ließ er seinen Vertreter mit allen scharfen Geschützen bis zur Klageandrohung gegen jagende und an der Beute beteiligte AEG-Angestellte auffahren ...

Wie schon einmal vor Jahren in einer HV der AEG, als der Darmstädter Erfinder des „Noldismus“ seine Berliner Premiere lieferte, war es auch diesmal wieder ein ausländischer Aktionär, der mit wenigen Worten sein Mißfallen und fehlendes Verständnis für ein solches rednerisches Halali zum Ausdruck brachte. G. G.