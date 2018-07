Inhalt Seite 1 — Hymne an einen Supermann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bekenntnisse eines Backfisches

D–l, Hamburg

Ich habe seine „Visitenkarte“ neulich in einer großen Zeitung unter EHEWÜNSCHE gefunden, und als ich sie gelesen hatte, fühlte ich, daß ich ihm verfallen war. Bis heute habe ich sie mehr als hundertmal gelesen, jedes Wort hat sich mir eingeprägt, ich muß immer an Rilkes „Cornet“ denken. Der wühlte mich auch so auf.

Dies ist sein Selbstporträt, mit dem er sich zu erkennen gab:

Wenn wir zueinander passen, können wir in Kürze glücklich verheiratet sein. Ich bin (infolge des Zusammenbruchs) pensionierter Oberregierungsrat, Dr. jur., Rechtsanwalt, 56 J., 178 cm, Sportfigur, gutaussehend, ledig, Typ des früheren umfassend gebildeten, gewandten höheren Ministerialbeamten, guterzogen, rücksichtsvoll, großzügig, zuverlässig, arbeitsfreudig, lebenstüchtig, wirtschaftlich, reiche Erfahrungen auf allen Lebensgebieten (u.a. in Südamerika), gesicherte Familienversorgung. Ich bin warmherzig, heiter, nationaler Humanist, liebe Natur, Wissenschaft, klass. Kunst und vor allem ein glückliches Heim, bin örtlich nicht gebunden und könnte bei kritischer Weltlage mit Ihnen vorübergehend nach Südamerika ausweichen. Urkunden und Referenzen lege ich vor. Wenn Sie die gleichen Eigenschaften wie ich besitzen und eine harmonische, auch in schwierigen Lagen unerschütterliche Ehe wünschen, so schreiben Sie mir bitte mit Bild (ich sende alles zurück) unter MC 10195.

Was muß „er“ durchgemacht haben! Pensioniert infolge des Zusammenbruchs. Oh, Daddy sagt immer, gerade die Besten sind in den Mühlen der Entnazifizierung zugrunde gerichtet worden. Er ist jetzt 56, und die „Verfolgung der Aufrechten“, wie Onkel Ernst die Gemeinheiten nennt, die nach dem Zusammenbruch an vielen Deutschen verübt worden sind, muß ihn zerbrochen haben, als er erst Anfang Vierzig war.

Typ des früheren umfassend gebildeten, gewandten höheren Ministerialbeamten. Daddy sagt immer, diese Typen sind im Aussterben, denn sie sind Kavaliere der alten Schule. Wäre ich doch älter und könnte ihm die Gefährtin sein, die er sucht. Er ist der Mann, von dem ich träume. Guterzogen, rücksichtsvoll, großzügig, zuverlässig, arbeitsfreudig, lebenstüchtig, wirtschaftlich, gesicherte Familienversorgung. Er denkt eben auch an so was und fährt bestimmt einen Mercedes.