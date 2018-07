Lepatuga heißt in der Sprache eines zentralafrikanischen Negerstammes „Geduld“. Es ist die wichtigste Eigenschaft der Floßruderer auf den ausgedehnten Flüssen und Binnenseen des schwarzen Erdteils. Geduld braucht aber auch der Leser, der den Roman liest:

John Lodwick: „Die seltsame Reise des Mr. Skelton“, deutsch von Anja Hegemann; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 306 S., 15,80 DM.

Es ist keine neue Idee, diese Flucht aus dem Unbehagen in der Kultur in die geheimnisumwitterte Weite der afrikanischen Dschungelwildnis. Aber es ist sicher ein ganz guter Einfall, dort in einem Seengebiet unterm Äquator, wo sich britische, belgische, spanische und französische Territorialinteressen überschneiden, ein Inselreich en miniature zu erfinden, über das ein merkwürdig humanitärer Duodez-Diktator mit starker Hand und mildem Herzen sein Regiment führt. Und dies zwanzig Jahre lang, bis die verderbten Kolonialmächte der exotischen Idylle aus realpolitischen Motiven ein jähes Ende setzen. Es ist um so mehr zerstörte Idylle, als damit auch Leonard Skelton, dem die Zuneigung der Herrscherstochter eine wohltätige Bremse auf seiner schiefen Ebene bedeutete, endgültig aus dem Leben abrutscht und im Rachen der Seekrokodile ein gräßliches Ende findet.

Die Story enthält gewiß eine Fülle von Verwicklungen, Abenteuern, Figuren, aber warum kommt bei alledem doch keine echte Spannung auf, warum läuft es schon so langsam an, daß man gerne auf die ersten drei Kapitel verzichten möchte? Und auch dann bleibt das wirklich Erregende, auf das man wartet, die Faszination der tropischen Landschaft, die Problematik der Eingeborenenbevölkerung, doch nur Hintergrundausstattung zu langen und mitunter recht gemeinplätzigen Gefühls- und Weisheitsergüssen, die aus verstaubten Rousseau-Stimmungen kommen: Ins Weltbild eines noch so philantropisch veranlagten Diktators unserer (oder gar künftiger) Tage scheinen sie nicht zu passen.

„Nicht jeder, der Verse macht, ist deswegen schon ein Dichter“, stellt Leonard Skelton irgendwo fest. Nicht jeder, der schreibt, ist ein Romancier. hawe