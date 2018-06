Wann immer es in der letzten Zeit in Afrika zu Unruhen kam, lauteten die Kommentare: „Daran ist Accra schuld.“ So war es, als zum erstenmal im Belgischen Kongo Demonstrationen stattfanden, und die gleiche Erklärung hatte man flugs zur Hand, als vor kurzem in Njassaland die blutigen Unruhen begannen.