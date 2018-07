Inhalt Seite 1 — Josef Eberle: ein deutscher Lateiner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Max Rydmer

Magnum nobis gaudium efficitur libro amabilissimo, cuius auctor, Aperculus Suebus, Domen suum in lingua germanica scribit Josef Eberle. Habemus poetam! Eberle, heres Nasi et Archipoetae, nobis dat carmina sua latina – »Laudes« –, arte maxima composita, quorum elegantia rhythmica cor nostrum facit saltare. Et nunc et semper sit Musa propitia poetae nostro dilecto, sint propitii omnibus in regionibus Europae lectores, uniti admiratiöne debita!

Ecce poema (ex ungue leonem):

CUM ALIQUOT DISCIS SONANTIBUS

Disci ad meam ituri sonantes, facundiores bellissima dote, saepe qui nos delectastis amantes, vestris canticulis resonatote!

Quart commoveor vobis auscultans, rimulis vestris imprimite, disci. Illam, cum audiet modos exsultans, facite mei sie reminisci...

Wenn diese Verse nicht bezaubernd sind! Sie stehen in dem Buch von