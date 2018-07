Nicht gerade erfreuliche Umstände führten dazu, daß die Hauptversammlung der Metallhüttenwerke Lübeck AG erst mit fast einstündiger Verspätung beginnen konnte. Ein Kleinaktionär, der gegen den Umwandlungsantrag Opposition angekündigt hatte, nahm vor Beginn der Sitzung mit der Verwaltung und Vertretern des Großaktionärs – der Flick-Gruppe – Verhandlungen auf, in denen er eine Besserstellung des von ihm vertretenen Kapitalanteils (1000 DM Eigen- und 23 000 DM Fremdbesitz) verlangte. Anstelle des durch zwei Gutachten und eine zusätzliche Prüfung durch die Treuhandgesellschaft des deutschen Wert papierbesitzes untermauerten Umtauschangebots von 380 v. H. des Nominalbesitzes hatte der Opponent eine Abfindung von rund 900 v. H. verlangt. Ein entsprechendes Entgegenkommen hätte er, so war zu hören, mit einem Verzicht auf Opposition in der HV honoriert. Da dieses „Ge-Schäft“ selbstverständlich nicht zustande kam, rollte während der dann fast fünfstündigen Verhandlung ein von allen Beteiligten als entwürdigend empfundenes Schauspiel ab.

Mit dem hartnäckigen Beharren auf der Beantwortung von 94 – vielfach nicht zum Gegenstand der Verhandlung gehörenden – Fragen setzte sich der Opponent insofern ins Unrecht, als der Vorstand seinerseits nichts unversucht ließ, durch ausführliche Erläuterungen alle eventuell bestehenden Zweifel und Unklarheiten auszuräumen. Die Deutsche Schutzvereinigung, deren Vertreter sich immer wieder um eine Entspannung der durch den Opponenten vergifteten Atmosphäre bemühte, wurde als „williges Werkzeug der Flick-Interessen“ apostrophiert. Auch die Wirtschaftsprüfer im allgemeinen und die Gutachter im besonderen blieben nicht ungeschoren. Daß solche – für die Verwaltung der Lübecker Hütte insbesondere ungewohnten – Mißtöne überhaupt anklingen konnten, ist zu einem guten Teil sicherlich auf die allzu großzügige Verhandlungsführung des stellvertretenden AR-Vorsitzers Bruno Diekmann, des ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, zurückzuführen. Ein Hamburger Kleinaktionär, der sich als Jurist ebenfalls immer wieder um eine Beilegung des Konfliktes bemühte, scheute sich auch nicht, Diekmann seine – sicherlich in der parlamentarischen Schule angelernte – Langmut zum Vorwurf zu machen. Erst mit Unterstützung einer Abstimmung, daß die Redezeit zu begrenzen sei, gelang es schließlich, die zeitweise ins Schwimmen gekommene Tagesordnung abzuwickeln. Zu allen Punkten gab der Opponent Protest zu Protokoll. Die Präsenzliste ergab, daß von 23,79 Mill. DM anwesendem Kapital etwa 175 000 DM auf freie Aktionäre entfielen. Die Abstimmungen erfolgten gegen jeweils 260 Stimmen. Gegen den Umwandlungsantrag wurden 290 Stimmen abgegeben. Damit ist die Metallhüttenwerke Lübeck AG im Wege der Umwandlung durch Vermögensübertragung auf die Hauptgesellschafterin, die Gesellschaft für Montaninteressen mbH, Lübeck, umgewandelt. Es war ein schmerzlicher Abschied, s. e.