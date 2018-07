Seit Jahren segelt die Frankfurter Hypothekenbank AG im Winde einer sehr guten Konjunktur. Das Institut wußte sie zu nutzen. Die Bilanzsumme, die mit der Währungsumstellung sehr klein geworden war und nur noch 55 Mill. DM betrug, hat Ende 1958 die Milliardengrenze überschritten. Das war – außer in den Inflationsjahren – in der fast hundertjährigen Geschichte der Bank noch niemals der Fall. Der Aktionär beurteilt ein Institut nun weniger nach dem Umsatz als nach dem Gewinn. Dieser war 1958 sehr befriedigend. Der Rücklage konnten erneut 6 Mill. DM zugeführt werden. Die Dividende wurde von 12 auf 14 v. H. erhöht. Dies ist mehr, als es den Körperschaftsteuerersparnissen entspricht. Hypothekenbanken zahlen nämlich nur die halbe Körperschaftsteuer. Die eigenen Mittel der Bank haben sich von 28 auf über 39 Mill. DM erhöht, und zwar einmal dank der erwähnten Rücklagen, und zum anderen als Folge der in dem vergangenen Jahr durchgeführten Kapitalerhöhung von 5 Mill. auf 15 Mill. DM. Bei dieser Ausrüstung mit eigenen Mitteln kommt, sofern das Emissionsgeschäft sich im Rahmen des vergangenen Jahres bewegt, die Bank mit ihrem Emissionsplafond nicht in Schwierigkeiten. Eine Kapitalerhöhung steht deshalb nicht zur Diskussion. Bei der ausgezeichneten Kapitalmarktlage des vergangenen Jahres gestaltete sich der Verkauf von Schuldverschreibungen einfach. Ihr Umlauf hat Sich (die aufgenommenen Globaldarlehen eingerechnet) um 30,9 v. H. auf 942 Mill. erhöht. Das Aktivgeschäft war schwieriger. Die Bauwirtschaft hielt lange Monate mit der Aufnahme von Hypotheken zurück, weil sie auf bessere Konditionen hoffte. Sie sind inzwischen eingetreten, denn der fünfprozentige Pfandbrief hat sich durchgesetzt.

Jede aufgestaute Nachfrage aber wird eines Tages wieder relevant, so auch jetzt. Die Verhältnisse haben sich im Hypothekengeschäft wieder normalisiert. Das neue Geschäft hat sich günstig angelassen. Es wurden für rund 80 Mill. DM neue Pfandbriefe und Kommunalobligationen verkauft. Dabei ist die Geschäftspolitik des Institutes heute darauf gerichtet, vor allem das Hypothekengeschäft zu pflegen. Es bietet dank seiner breiten Risikostreuung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht manche Vorteile.

Die Zukunftsaussichten der Bank wird man positiv zu beurteilen haben. Die Bautätigkeit und damit der Bedarf an Hypotheken hält an. Vor allem aber ist es der Vorzug eines langfristigen Geschäftes, daß die Verwaltung des Hypothekenbestandes, auch dann, wenn einmal das Neugeschäft bescheidener werden sollte, laufend ausreichende Erträge bringt. Auch an Arbeit wird es nicht mangeln, zumal im gleichen Zuge, in dem die kündigungsfreien Fristen ablaufen, Hypotheken, die zu hohen Zinsen aufgenommen wurden, gekündigt werden. Die Hypothekenbank muß hierauf reagieren und ihrerseits die entsprechenden Schuldverschreibungen kündigen. -tb.