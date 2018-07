Der erste Bildbericht von der Prozession in San Fratello und Delia

Von André Martin

Oft hatten mir römische und neapolitanische Freunde geraten, die Osterwoche in Sizilien zu verbringen, und sie hatten mir zwei Orte genannt: San Fratello in der Provinz von Messina, wo ich den Gründonnerstag verbringen sollte, und Delia im Zentrum der Insel, wo ich den Karfreitag erleben müßte. Meine erste sizilianische Nacht verbrachte ich in Taormina, wo ich das griechische Theater und hoch über der klassischen Arena den Ätna sah, schneebedeckt.

Von Taormina nach Cesaro führt die Straße am Fuße des Vulkans vorbei. Geröll von schwarzer Lava erstreckt sich bis dicht an die Dörfer, die ich durchfuhr. Alles schwarz... Die Erde, die Häuser, die Kleider der Bauern, denen ich begegnete.

Wenn man von Cesaro aus das 40 Kilometer entfernte Städtchen San Fratello erreichen will, überquert man das Bergmassiv von Nebrodi. Rechts und links von der Straße lag noch Schnee. Es war kalt. Ich erreichte den 1500 Meter hohen Paß der „Toten Frau“ und fuhr das einsame Tal Demone hinunter. Bald sah ich San Fratello zu meinen Füßen.

Welch ein Trubel in dem Städtchen! Verwegene Gestalten spielten Trompete in den Straßen. Sie trugen eine Maske vor dem Gesicht und waren als Teufel verkleidet. Sie gingen in Gruppen und bliesen immer dieselben Tonfolgen auf ihren Instrumenten. Sie begegneten Bauern, die nicht die geringste Notiz von ihnen zu nehmen schienen...

Ich stellte meinen Wagen auf dem Marktplatz ab. Gruppen von Bauern in langen schwarzen Umhängen unterbrachen ihre Unterhaltung, als sie mich aussteigen sahen. Meine Ankunft erstaunte sie. Aber was sie am meisten wunderte, war, daß ich über die Berge gekommen war. Denn die Verbindung zwischen Cesaro und San Fratello ist sehr mühselig um diese Jahreszeit. Das Städtchen liegt etwa drei Kilometer in Luftlinie vom Meer entfernt und nichtsdestoweniger auf einer Bergspitze von 700 Metern Höhe.