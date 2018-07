Von Thilo Koch

Alles Geschehen geschieht in der Zeit – so nehmen wir wahr. Aber diese Wahrnehmung ist ein „Für-wahr-Nehmen“, ein Erheben gewisser Erfahrungen in die Allgültigkeit und ein Weglassen oder Ausklammern anderer Erfahrungen, die wir auch machen – jedenfalls machen könnten, wenn wir ihnen unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung nur zuwendeten. Ich meine die Erfahrung von Ereignissen, die sich unabhängig von der Zeit ereignen, das Wahrnehmen von Geschehen, welches nicht in der Zeit geschieht. Das klingt mystisch, und wirklich waren es immer die Mystiker unter den Denkenden und Glaubenden, die die ewige Frage nach dem Jenseitigen, Beständigen, Überirdischen aus dem Ungenügen des Menschen in der Zeit heraus stellten. So gewannen sie ihre Erfahrung, die Wahrnehmung der Ewigkeit im Augenblick – einer von ihnen nannte es im „Nu“.

Mystische Versenkung ist nun aber, so scheint es, das letzte, worauf und wohin heute einer kommen kann. Wir sind nüchtern, halten uns jedenfalls dafür; wir denken logisch, glauben jedenfalls daran; wir sind Realisten, lassen jedenfalls nur gelten, was beweisbar ist. Erfahrungen mit der Ewigkeit? Nicht einmal Todeserwartung, die uns oft näher war als das Leben, führt uns noch darauf hin; wir sehen zwar, da bricht etwas ab, die Zeit ist um für diesen Sterbenden, er wird plötzlich ganz unbegreiflich heraustreten aus ihr – aber man weiß nichts vom Jenseits, in das der Tote eintreten mag, also läßt man es auf sich beruhen und tut das Seine.

Tod und Auferstehung? Eine schöne, eine große, eine altehrwürdige Legende. Aber nehmen wir sie wahr, wie wir den Satz für wahr nehmen: Alles Geschehen geschieht in der Zeit? Geborenwerden, Aufwachsen, Wirken, die Passion und das Sterben – alles das ist uns gegenwärtig und verständlich. Aber Auferstehen? Wir halten uns an die Zeit, an die wir gebunden sind; in ihr kann Ewiges nicht sein, in ihr ist er unmöglich, dieser Aufschwung in etwas ganz anderes: Auferstehung.

Und doch gibt es auch in unserem aufgeklärten Jahrhundert zwei Zugänge in den anderen Bereich, ins Außerzeitliche und Übererklärbare. Der eine ist neu und erschloß sich, als das Kausalitätsprinzip gerade in seiner exaktesten Anwendung sich selbst in Frage stellte. Der andere ist uralt, wir stehen auch heute oftmals davor, doch wir sehen ihn meistens nicht.

Von dem neuen Zugang wird oft gesprochen jetzt; die zunächst rein naturwissenschaftliche Beschäftigung mit der Seele führte zur Erkenntnis von gleichsam irrealen Realitäten, ewigen, Kräften, aus denen die Seele lebt, zeitlos urgründig wirkenden Energien, die unser Bewußtsein nähren und bestimmen und sich nicht rationalisieren lassen; die streng kausal experimentierende Wissenschaft von den Elementen kam ebenso folgerichtig zu der Erkenntnis einer gewissen (ungewissen) kernphysikalischen „Freiheit“, einer immateriellen Materie, wiederum also zu jener merkwürdig „irrealen Realität“.

Durchaus nicht alles Geschehen geschieht in der Zeit, in einem logisch folgerichtigen Bezugssystem – so lehrt uns heute: die Logik. Neue Wirklichkeiten treten plötzlich aus einem für unwirklich gehaltenen Bereich in unseren Gesichtskreis und lassen uns betroffen innehalten, denn es zeigen sich da Strukturen, die uns aus der neuen Kunst, von Bildern her und aus der modernen Musik, befremdlich vertraut sind; Zusammenhänge scheint es zu geben, die niemand sich mehr träumen ließ – obwohl sie gerade in unseren Träumen immer gegenwärtig blieben.