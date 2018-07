Steuerwesen und Rechtsstaat vertragen sich nicht immer, wie die bekannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die unzulässige Form der Ehegattenbesteuerung gezeigt hat. Steuergesetze und Rechtsgebote stehen sich aber auch auf anderen Gebieten manchmal wie feindliche Brüder gegenüber. Das ist ausgerechnet dann der Fall, wenn es sich um den steuerrechtlichen Begriff der Angehörigen handelt. Wir haben nämlich ein so sippenfreudiges Steuerwesen, daß die lieben Verwandten zur steuerlichen Last werden können.

Dabei nimmt der Gesetzgeber auch keinerlei Rücksicht darauf, ob man die entfernt Verwandten überhaupt kennt oder gar mit ihnen verfeindet ist. Nach einigen steuerrechtlichen Bestimmungen wird der Steuerpflichtige mit seinen Angehörigen so behandelt, als sei diese weitläufige Sippe wirklich ein Herz und eine Seele. Jedenfalls ergeben sich steuerliche Sonderlasten, wenn man zum Beispiel zusammen mit der Schwester seiner Schwägerin, die von ihrem Mann sogar geschieden ist, mehr als 25 v. H. Anteile an einer Kapitalgesellschaft besitzt, obwohl man diese Schwester der einmal gewesenen Schwägerin gar nicht kennt, von ihr auch nie etwas gehört hat.

Das klingt wohl recht unglaubwürdig und wird vielleicht nur mit einem leisen Lächeln hingenommen. Dennoch ist es nüchterne Wirklichkeit, wie es für diesen Beispielsfall Paragraph 17 des Einkommensteuergesetzes zusammen mit Paragraph 10 des Steueranpassungsgesetzes bestimmen. Der Gewinn aus einem Aktienverkauf ist nämlich nur dann nach Paragraph 17 des Einkommensteuergesetzes zu versteuern, wenn man an der Aktiengesellschaft wesentlich beteiligt ist. Nach dem Gesetzestext ist eine wesentliche Beteiligung dann gegeben, wenn der Veräußerer allein oder zusammen mit seinen Angehörigen zu mehr als einem Viertel an der Kapitalgesellschaft beteiligt war. Die Veräußerung von Anteilen unter 25 v. H. sind steuerfrei.

Nun werden sicher viele sagen, daß man doch die Schwester der früheren Schwägerin nicht zu den Angehörigen rechnen könne, zumal ja die Ehe der Schwägerin längst geschieden sei. Das Gesetz tut es aber doch. Das Gesetz erlaubt sich sogar noch mehr, was an einem weiteren Beispiel nachgewiesen werden soll.

Herr Lastenträger ist von seiner Frau geschieden worden, weil diese im fortgesetzten Ehebrechen ein besonderes Vergnügen fand. Diese beschwingte Dame will ihrem früheren Mann ein Schnippchen schlagen. Daher kauft sie schnell zwei v. H. Aktien von der gleichen Gesellschaft, an der ihr früherer Gatte mit nur 24 v. H. beteiligt ist; denn sie hat erfahren, daß er seinen Anteil veräußern will. Auf diese Weise erreicht sie, daß ihr gewesener Gatte zur Strafe für die Scheidung jetzt den Aktienverkauf versteuern muß, weil er zusammen mit ihr mehr als ein Viertel der Aktien besitzt.

Weil allzu viele den Kopf über diesen möglichen „Fall“ schütteln, muß jetzt der schuldige Paragraph 10 des Steueranpassungsgesetzes wörtlich zitiert werden; er lautet so: „Angehörige im Sinn der Steuergesetze sind folgende Personen: 1. der Verlobte, 2. der Ehegatte, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht, 3. Verwandte in gerader Linie und Verwandte zweiten und dritten Grades in der Seitenlinie, und zwar auch, wenn die Verwandtschaft auf einer unehelichen Geburt beruht, 4. Verschwägerte in gerader Linie und Verschwägerte zweiten Grades in der Seitenlinie. Das gilt auch a) wenn die Ehe, die die Schwägerschaft gegründet hat, nicht mehr besteht, b) wenn die Schwägerschaft auf einer unehelichen Geburt beruht. 5. Durch Annahme an Kindes Statt in gerader Linie Verbundene, 6. Pflegeeltern und Pflegekinder.“

Diese Bestimmungen – es bestehen noch mehr dieser Art – dürften nun aber verfassungswidrig sein, nachdem das Bundesverfassungsgericht eindeutig entschieden hat, daß aus der Ehe keine neuerlichen Nachteile erwachsen dürfen. Auf jeden Fall führt der steuerliche Sonderbegriff der Angehörigen in den hier angeführten Steuerbestimmungen zu steuerlichen Sonderlasten, also Ausnahmeregelungen, die sich als Verletzung der beiden Grundsätze der Gleichheit aller vor dem Gesetz und der Steuergerechtigkeit darstellen. Wichtig ist auch die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts im Ehegattensteuerbeschluß, daß das Zusammenrechnen von Personen im Steuerrecht einen Fremdkörper in unserem heutigen Rechtswesen darstellt; denn der heute gelzende Grundsatz der Einzelbesteüerung läßt das Zusammennehmen von verwandten Personen im Steuerrecht als ein systemwidriges Element ernennen, das einen störenden Eingriff in die Ehe darstellt.

Nach diesen klaren Entscheidungssätzen ist es kaum zu bezweifeln, daß die hier angeführten Steuergesetze ebenfalls verfassungswidrig und daher nichtig sind, eben weil sie einen störenden Eingriff in die Ehe darstellen. Vor allem aber ist dieser fragwürdige Paragraph 10 des Steueranpassungsgesetzes zeitwidrig und widerrechtlich, der zu einer Sippenbesteuerung führt, die sich im Ergebnis als Sippen strafe auswirkt, wie ja auch die Zusammenveranlagung der Ehegatten als Ehestrafe gewirkt hat und deswegen für ungültig erklärt worden ist. M.