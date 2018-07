Die Vereinigte Deutsche Metallwerke AG, Frankfurt/Main, eine Beteiligungsgesellschaft der Metallgesellschaft AG, Frankfurt/Main, an der auch die Münchener Allianz mit nicht ganz 30 v. H. beteiligt ist, erhöht die Dividende für 1957/58 (30. 9.) auf 61,45 (60,25) Mill. DM Grundkapital von 10 auf 12 1/2 v.H. Hierinkommt die Ermäßigung der Körperschaftsteuer voll zum Ausdruck. Vor Feststellung des Gewinns wurden 2,52 (2,25) Mill. in die Rücklage gelegt, die außerdem 0,48 Mill aus dem Umtausch von Wandelschuldverschreibungen erhalten haben.

Nach dem Vorstandsbericht hat die Erzeugung an Nichteisen-Metallhalbzeug in der Bundesrepublik 1958 entsprechend der Erhöhung des Absatzes im In- und Ausland um 5,4 (4) v. H. zugenommen. Die Ausfuhr erreichte 118 000 t (100 000 t), doch geht die Zunahme zu einem beachtlichen Teil auf die Veredlung ausländischen Kupfervorwalzdrahtes zurück. In Übereinstimmung mit der Absatzentwicklung der westdeutschen Metall-Halbzeugindustrie hat sich der Umsatz der Gesellschaft gewichtsmäßig um 5,7 v. H. erhöht, während er sich wertmäßig infolge der gesunkenen Metallpreise kaum veränderte. Gegen Ende des Geschäftsjahres verschärfte sich der Wettbewerb bei zahlreichen Fabrikaten nicht unbeträchtlich. Beschäftigung und Ertrag waren aber gut. Die im Interesse der Modernisierung der Werke vor einigen Jahren eingeleiteten Investierungen wurden fortgeführt. Sie erreichten in der Berichtszeit 34,47 (20,56) Mill DM. Dazu kommen 12,57 (15,48) Mill im Bau befindliche Anlagen.

Der Auftragseingang während der ersten Mcnate des laufenden Jahres lag auf Vorjahreshöhe, so daß die Beschäftigung vorerst gesichert ist. Die Verschärfung des Wettbewerbs hat jedoch bei einer Reihe von Fabrikaten zu Preissenkungen geführt, die sich um so weniger durch Kostenermäßigungen auffangen ließen, als die Einführung der 44-Stunden-Woche ab 1. Januar dieses Jahres eine erneute Erhöhung der Personalausgaben um 2,3 v. H. bedeutet. Dennoch wird wieder mit einer angemessenen Dividende gerechnet.

Zu den Beteiligungen erklärte die Verwaltung auf der Hauptversammlung, daß die Continental; Metall AG, an der die Gesellschaft mit 90 v. H. beteiligt ist (für den Erwerb der restlichen 10 v. H. besitzt VDM eine Option), etwa vor Jahresfrist die Produktionstätigkeit – allerdings in bescheidenen Umfange – wieder aufgenommen hat. Mit der Freigabe der Räumlichkeiten der Continentale Metall, die bisher von einem amerikanischen Motor Pool benutzt werden, wird etwa zum Jahresende gerechnet. Ga.