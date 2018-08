Von Andreas Donath

Lyrik stand wohl bei vielen unserer Zeitgenossen lange im Verruf, mehr eine dunkle als eine schöne Kunst zu sein. Verleger, Buchhändler und Leser gingen ihr nach Möglichkeit aus dem Wege. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Selbst anspruchsvolle Gedichtbücher verkaufen sich recht gut, und viele Verlage sind bemüht, junge Lyriker zu entdecken und zu fördern – oder Gesamtausgaben arrivierter Autoren herauszubringen.

Wer sind eigentlich die Leser zeitgenössischer Lyrik? Die Vorstellung, Gedichte seien eine Art Herzensangelegenheit verliebter Leute, wird heute kaum noch Anhänger finden, denn moderne Verse wirken nicht gerade schwärmerischgefühlvoll. Unter den Lyrikern findet man immer mehr Männer, denen man im harten Leben kein X für ein U vormachen kann. Man denke nur an den Vizepräsidenten des deutschen Bundestages, Carlo Schmid, oder den ersten Vorsitzenden der kommunistischen Partei Chinas, Mao Tse-tung.

Häufiger begegnet man daher heute der These, Aufgabe der Lyrik sei es, die Menschen zum Besseren hin zu verändern. Sie sei ein Instrument, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. „Mein Gedicht ist mein Messer“, meint Wolfgang Weyrauch. Die Hoffnung also, man körne mit Gedichten so lange an den Seelen der Menschen herumschnitzen, bis alle wilden Triebe entfernt sind und nur der gute Wille ungehemmt übrigbleibt. Das jedoch liefe am Ende auf die Kunstauffassung Stalins und Chruschtschows hinaus.

Wenn also der Sinn der Gedichte nicht in einem gezielten Nutzeffekt liegt, so läßt sich doch der Gewinn, der aus einem Gedicht gezogen werden kann, recht genau definieren: Gedichte bringen einen Hauch von Glück. Ihre Leser fühlen sich nicht in ihrer Eigenschaft als Sozialpartner aufgerufen, sondern als einzelne angesprochen. Gedichte können nicht etwas bewirken, sondern nur wirken.

Die eigentümliche Wirkung von Gedichten beruht darauf, daß in der Lyrik Empfindungen ausgesprochen werden, die sonst im Alltagsleben zu kurz kommen. Empfindungen zu haben, ist heute normalerweise bereits ein Übel, das von der Arbeit ablenkt. Der Vertreter, der auf seine Kunden einredet; die Sekretärin, die ein Diktat aufnimmt; der Verkäufer, der das Stückgut nachzählt; der Abgeordnete, der die Paragraphen einer Gesetzesvorlage durchgeht: Sie alle dürfen sich nicht ablenken lassen.

Aber so gefühllose Geschäftigkeit läßt eine Leere zurück, eine vielleicht unbewußte Sehnsucht danach, etwas Großes zu erleben, von einem Gefühl überwältigt zu werden, Diese Sehnsucht erfüllt besonders intensiv das Gedicht. Es weckt das halb ertaubte Empfindungsvermögen und reißt das Herz zu einem Taumel hin, der alle Alltagssorgen auslöscht. Es verwandelt den Menschen aus einem „Sozialpartner“ in sein eigenstes Ich.