In manchen Osterartikeln wird der Leser belehrt, unsere germanischen Vorfahren hätten eine Frühlingsgöttin „Ostara“ gehabt, nach der das Osterfest bei uns heute noch benannt sei. Das wird, als historische Tatsache verkündet. In Wirklichkeit ist der Sachverhalt nicht so einfach.

Eine Göttin Ostara ist aus den Quellen nicht belegbar. Vielmehr lebt sie als eine Vermutung Jakob Grimms. Er stützte seine Annahme auf eine Mitteilung des 674 in Northumberland geborenen Kirchenvaters Beda, wonach die Angelsachsen den April Eostur-monath nannten und diese Bezeichnung auf eine heidnische Göttin Eostre zurückführten, der zu Ehren im April Festlichkeiten veranstaltet wurden.

Ist Bedas Erklärung des Monatsnamens glaubwürdig? So fragte schon Grimm – und bejahte die Frage. Zudem glaubte er, eine Spur der Göttin auf dem germanischen Festland darin erblicken zu können, daß auch in althochdeutschen Sprachdenkmälern Bezeichnungen wie ôstarun und ôstar-mânôth vorkommen. Es hätte dann also der angelsächsischen Eostre eine festländische Göttin entsprochen, deren Name Ostara gewesen wäre.

Obwohl die Kritik an dieser Hypothese nicht ausblieb, waren manche Fachleute und viele Liebhaber des Volkstums von Grimms Vorschlag so überzeugt, daß sie an der Existenz der Ostara nicht mehr zweifelten. Zu den Wissenschaftlern, die Eostre-Ostara als germanische Göttin anerkannten, gehörte Friedrich Kluge. In seinem bekannten „Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache“ wird das Wort „Ostern“ so erklärt.

Der Sanskritforscher Leopold von Schroeder glaubt darüber hinaus auf eine Verwandtschaft der Eostre-Ostara mit der griechischen Eos, der römischen Aurora und der indischen Ushas hinweisen zu können.

Wie aber ist es dann zu verstehen, daß zwar Mittel- und Süddeutschland, entsprechend dem englischen Easter, den Ausdruck Ostern haben, nicht aber der nordwestdeutsche Raum, Wo man bis weit ins Mittelalter hinein Paschen sagte wie in den romanischen Ländern (anknüpfend an hebräisch pesach)?

In der Tat hat sich eine ganze Reihe von Forschern gegen die hypothetische Ostara ausgesprochen, früh schon Wilhelm Müller: Der Schluß von einer angelsächsischen Eostre auf eine kontinentale Ostara verbiete sich schon angesichts des mehr lokalen als gemeinschaftlichen Charakters germanischer Götter.