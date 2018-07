... daß der baden-württembergische Kultusminister Dr. Storz in einem Erlaß angeordnet hat, daß der Schulunterricht in Baden-Württemberg nicht früher als um 7.45 Uhr beginnen darf, damit die Kinder ausschlafen und in Ruhe frühstücken können. In manchen Orten hatten sich die Kinder schon um 6.30 Uhr auf den Schulweg machen müssen.