Das Jahrhundert des flämischen Barock läßt sich aufblättern wie ein Gemäldekatalog: Man sieht dunkelfarbige Interieurs, Porträts brokatknisternder Damen, Tanz der Bauern zwischen schilfgedeckten Katen, blaßblauen Himmel über kühler Weidelandschaft, Schlachtengetümmel... Und als dieses lebensgroße Bilderbuch betrachtet die flämische Schriftstellerin Rose Gronon jene Zeit, die den gespanntesten Bögen zwischen Lebenslust und Todesfurcht zog. In ihrem Roman:

Rose Gronon: „Sarabande“; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 300 S., 17,80 DM,

läßt sie diese Welt der Gemälde lebendig werden. Sie beschwört die düstere Glut, den Charakter des Pastells, gibt den prunk- und daseinsstrotzenden Figuren zwielichtige Empfindungen zwischen Melancholie und Heiterkeit, wodurch sie überraschend modern wirken, und Schicksale so ereignisreich wie die typischen Simultantableaus.

Der Held des Romans, John Butler, ist das Urbild des Flüchtlings. Er verliert in England durch politische Wirren Heim und Vermögen und landet nach mühseliger Irrfahrt bei einem Jugendfreund seiner Mutter, einem reichen, aber gebrochenen Kaufmann in Brügge. John könnte als Adoptivsohn des Flamen dessen Geld und Gut einmal erben. Doch er verspielt die Chance, weil er davon überzeugt ist, daß er sie nicht nutzen kann. Irrfahrten der Liebe verwirren sein Leben endlich, und er ist fast erleichtert, als sich in der letzten Szene seines turbulenten und nur von kurzen Hoffnungslichtern überstrahlten Daseins der tödliche Dolch gegen ihn zückt.

Wie in ihrem ersten Roman „Im Geheimnis sind wir verbunden“ sind Personen, Atmosphäre und Geschehnisse mit profunden historischen und kulturhistorischen Kenntnissen dargestellt, ohne daß diese Kenntnisse ins Professorale abgleiten. Um so unbegreiflicher ist es, daß die Autorin um dips gelungene Bild eines Mannes und seiner Zeit einen sentimental-versponnenen Rahmen mit Erlösungsmystik, Seelenwanderung und halbbedeutungsvollen Hinweisen auf die unausweichliche Tragik des Erdenwandels im allgemeinen und John Butlers im besonderen garniert: Johns halbverdammter Geist erzählt die Geschichte seines einstigen Besitzers und feiert ein postumes Happy-End mit seiner wahren Geliebten. sy