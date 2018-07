Harte Worte fielen im Berliner Rathaus. Das " A Ultimatum, hieß es, muß vom Tisch, und unter Drohung werde nicht verhandelt. Doch nicht von Chruschtschow war diesmal die Rede, sondern von Berlins Polizeipräsident Dr. Johannes Stumm. Er hatte den Senat wissen lassen, daß er seinen Posten zum l. April aufgeben werde, falls man seinen Stellvertreter, den Polizei Vizepräsidenten Dr. Urban, als Senatsdirektor zum Senator für Verkehr und Betriebe gehen lasse. In der gegenwärtigen Situation Berlins sehe er sich ohne Ürban nicht in der Lage, "die Verantwortung für die mit der Aufrechterhaltung der Sicherheit beauftragte Polizeibehörde" weiterhin auf sich zu nehmen, weshalb er um seine vorzeitige Pensionierung zum 1. April einkommen werde. Von diesem Ultimatum wurden die Berliner ebenso wie Stumms Dienstaufsichtsbehörde am vergangenen Freitag gapz unvorbereitet aus ihrer eben beginnenden Wochenendruhe geschreckt. Stumm teilte seine Rücktrittsabsicht zuerst einer Mittagszeitung mit, aus der Innensenator Lipschitz von dem Manöver seines Polizeichefs erfuhr. Sogleich ersuchte er Stumm telephonisch um schriftliche Bestätigung. Das wiederum empfand Stumm als eine Zumutung, die ihm "seit der Zeit von KPD Bürgermeister Maron 1945" nicht mehr begegnet sei.

Immerhin fixierte er sein Ultimatum schriftlich, und alsbald setzte im Rathaus eine fieberhafte Tätigkeit ein, die kurz vor Mitternacht damit endete, daß alles beim alten blieb. Mitteilungen über Rücktrittsabsichten des Polizeipräsidenten — so hieß es in einem von Brandt verlesenen Kommunique — beruhten "auf einem Mißverständnis"; die Übergabe des Vizepräsidentenamtes an Urbans Nachfolger werde "unter Berücksichtigung aller. sachlichen Erfordernisse" geschehen, und alle Voraussetzungen für weitere loyale Zusammenarbeit seien gegeben.

In den Nachmittagsstunden aber hatte Stumm vor Journalisten seinen Entschluß — von ihm selbst als "Drohung" bezeichnet — als "unumstößlich" hingestellt. Als man ihn fragte, ob es denn mit seiner angeblichen Sorge um die Sicherheit der Stadt zu vereinbaren sei, daß im Falle seines Rücktritts beide Präsidentenstühle der Berliner Polizei vakant werden, entschlüpfte ihm der Satz: "Dann müssen sie eben sehen, wie sie ausder Bredouille kommen " Stumms überraschende Bereitwilligkeit, ein Amt aufzugeben, das er elf Jahre lang innegehabt hatte und von dem ihn etliche handfeste Skandale nicht hatten vertreiben können, hat persönliche und parteipolitische Gründe. Schon seit anderthalb Jahren strebt Dr. Urban, der Stumm viel Arbeit abnahm, von der Polizei fort zum Verkehrs Senat, dessen Direktorposten seit langem vakant ist. Schon lange vor Chruschtschows Ultimatum hat Stumm dagegen protestiert, daß sein "zweites Auge", wie er Urban nennt, ihn verläßt Inzwischen aber hat die Aufsichtsbehörde der Polizei gewechselt; in den Koalitionsverhandlungen vor der neuen Regierungsbildung wurde die Aufsicht über die Polizei dem (CDU ) Bürgermeister Amrehn, Brandts Stellvertreter, entzogen und dem (SPD ) Innensenator Lipschitz unterstellt. Dafür sollte dem (SPD ) Polizeichef Stumm anstelle des parteilosen Dr. Urban ein CDU Vizepräsident beigegeben werden, für den man in der Person des 36jährigen Rechtsanwaltes Peter iorenz auch bereits einen Kandidaten zur Verfügung hatte. Obschon dieser Ämterwechsel seit langem bekannt war, zeigte Stumm sich von der Umbesetzung überrascht. Tatsächlich scheint die Wahl des neuen "Vize" nicht eben glücklich, und mit Rechi weist Stumm darauf hin, daß auf diesem Posten Sachkenntnis und Polizeierfahrung wichtiger sinrj als < das "richtige" Parteibuch. Den Dr Lorenz, meint er, könne er allenfalls als Regierungsrai gebrauchen, nicht aber als seinen Stellvertreter. Gewiß mögen die verantwortlichen Stellen bei der Neubesetzung des wichtigen Postens nicht allzu umsichtig und ohne Beratung mit dem Polizeichef vorgegangen sein. Andererseits hatte Stumm anderthalb Jahre Zeit, sich nach einem Nachfolger für Urban umzusehen. Und die Form, in dei er den Senat unter Druck zu setzen suchte, wat unglücklich. Gegen ultimative Drohungen ist man in Berlin empfindlich geworden, und Fragen kommunaler Personalpolitik gerade in diesem Augenblick mit der heiklen weltpolitischen Situation Berlins zu verknüpfen, dasverrät — meint man in Berlin — schlechten politischen Instinkt. Mit einem Sturm im Schöneberger Wasserglas ist niemandem gedient, am wenigsten der Organisation, für deren reibungsloses Funktionieren Stumm sich so besonders verantwortlich fühlt.