Will man die Leitgedanken des Referenten Entwurfs in einem Satz zusammenfassen, so kann man aus seiner Begründung zitieren „Zusammenfassend sieht der Entwurf seine Aufgabe nicht in einer revolutionären Umgestaltung der heutigen sozialen Krankenversicherung, sondern in einer Evolution, in einer Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungen.