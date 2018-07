... daß Schleswig-Holstein nach Beendigung des Turnhallenbauprogramms im Jahre 1961 in gleichem Umfange mit dem Bau von Freibädern und Schwimmhallen beginnen will.

... daß drei französischen Soldaten, die im vorigen Jahr in Rastatt zwei Mädchen vor dem Ertrinken gerettet hatten, jetzt auf Anregung des Rastatter Stadtrates Lebensrettungsmedaillen in ihre neue Garnison in Algerien nachgeschickt wurden.

... daß die deutsche Minderheit in Nordschleswig seit 1948 3500 Kinder aus Berlin und aus Großstädten Westdeutschlands jeweils drei Wochen lang aufgenommen hat.