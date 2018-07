Für die deutschen Lebensversicherungen war das Jahr 1958 wieder ein „Normaljahr“, nachdem das Geschäft in der Lebensversicherung im Jahr 1957 durch die „Befreiungsversicherungen“ auf Grund der Sozialreform ganz erheblich gesteigert worden war. Demzufolge konnte auch das Neugeschäft im vergangenen Jahr nicht mehr den Umfang von 1957 erreichen. Außerdem wurde der Entschluß zur langfristigen Vermögensanlage in Form einer Versicherung 1958 auch durch die größere Neigung zum kurzfristigen Kontensparen und zum Kauf von Wertpapieren nachteilig beeinflußt. Die Versicherungswirtschaft begrüßt zwar die Umkehrung der Verhältnisse am Kapitalmarkt als ein Zeichen der Normalisierung und des wachsenden Wohlstandes; die größte Lebensversicherung, die Allianz Lebensversicherungs-AG, München-Stuttgart, bedauert jedoch, daß damit auch das spekulative Sparen zugenommen hat. Vorstandsvorsitzer Dr. Müller, sieht in dem zu einer Modeerscheinung gewordenen Streben nach einem Kursgewinn, der das Renditedenken zu verdrängen droht, eine Gefahr vor allem für solche Bevölkerungskreise, die nicht über hinreichende Erfahrung im Wertpapiergeschäft (gemeint sind vor allem Aktien und auch Investmentanteile) verfügen und keinen ausreichenden finanziellen Rückhalt für den Fall eines Kursrückschlages besitzen.

Wie bei den Hypothekenbanken machte sich auch bei den Versicherungen als Folge der rasch rückläufigen Kapitalzinsen das Bemühen der Darlehensnehmer bemerkbar, die „teuer“ geworden nen Schuldverträge vorzeitig zu kündigen oder zu tilgen. Der Run nahm jedoch nach den Feststellungen von Dr. Müller nicht den befürchteten Umfang an. Die Einbußen bei den Zinserträgen machten bei der Allianz Leben noch nicht einmal 2 v. H. der Erträge aus Schuldscheindarlehen und Hypotheken und noch nicht einmal 1 v. H. der Kapitalerträge insgesamt aus, die 1958 von 91,09 auf 106,55 Mill. DM stiegen. Als weitere Folge wird künftig auch der Durchschnittzins aus Kapitalanlagen, der noch geringfügig von 7,02 auf 7,03 v. H. zunahm, zurückgehen. Andererseits profitiert aber auch die Lebensversicherung aus der Zinssenkung, da nunmehr die Rentenversicherung als Kapitalanlage wieder konkurrenzfähig geworden ist.

Der Versicherungsbestand der Allianz Leben verzeichnete 1958 eine weitere Steigerung um 850 Mill. DM auf über 7 Mrd. DM; inzwischen ist er auf 7,25 Mrd. DM gestiegen. Das Neugeschäft konnte mit 1,15 Mrd. DM zwar nicht die Höhe des Vorjahres erreichen, lag jedoch um 26 v. H. über dem Ergebnis von 1956. Im ersten Quartal dieses Jahres war das Neugeschäft um 7 v. H. größer als im ersten Quartal 1958.

Die Allianz Leben rechnet auch weiterhin mit einem guten Geschäft, da die Versicherungsdichte pro Kopf und gemessen am Volkseinkommen noch nicht den Stand des vergleichbaren Auslandes erreicht hat. Die Beitragseinnahmen haben sich im vergangenen Jahr um knapp 10 v. H. auf 330 Mill. DM erhöht. Die Kosten sind andererseits durch die Erweiterung des Geschäftsgebäudes und durch die Umstellung auf eine neue Elektronenrechenanlage zwar ebenfalls gestiegen, ihr Anteil an den Beitragseinnahmen konnte jedoch auf der Vorjahreshöhe von 7,9 v. H. gehalten werden. Da der größte Teil des Versicherungsbestandes noch jung ist, sind die Versicherungsleistungen mit 99,2 (i. V. 96,7) Mill. DM relativ niedrig.’ Die festen Kapitalanlagen wurden auf 1,69 (1,43) Mrd. DM verstärkt.

Angesichts des erfolgreichen Geschäftsverlaufes – der Gesamtüberschuß nahm von 80,01 auf 92,62 Mill. DM zu – mag die Dividendenerhöhung um nur 1 auf 10 v. H. bescheiden wirken. Die Verwaltung steht jedoch auf dem Standpunkt, daß einerseits in der Dividendenpolitik die Kontinuität für das als Garantiekapital fungierende Grundkapital gewahrt werden sollte und andererseits die Versicherten als die bedeutendsten Geschäftspartner angemessen am Ertrag partizipieren sollten. Die Gewinnreserve der Versicherten wurde dementsprechend aus dem Überschuß um 91,29 (78,83) Mill. DM auf 291,16 Mill. DM erweitert. C. D.