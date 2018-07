Inhalt Seite 1 — Amt mit „permanentem Risiko“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als nach über fünfjähriger parlamentarischer Beratung das „Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ mit dem Jahresbeginn 1958 in Kraft trat, wurde damit in Deutschland ein völlig neues Rechtsgebiet beschritten. Die Kartellverordnung aus dem Jahre 1923 und spätere gesetzliche Bestimmungen waren nicht erlassen worden, um die Freiheit des Wettbewerbs von Staats wegen zu sichern, sondern um gewisse Formen der Wettbewerbsbeschränkungen zu legalisieren. Oder anders ausgedrückt: Während das frühere deutsche Kartellrecht eine nach Zahl und Bedeutung ansehnliche Reihe von Wettbewerbsbeschränkungen unter Schutz stellte und damit die Zusammenballung wirtschaftlicher Macht begünstigte, wird dieser Rechtsschutz durch das jetzige Kartellgesetz aufgehoben zugunsten der Wettbewerbsfreiheit, soweit sie sich mit den Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs vereinbaren läßt. Da diese Freiheit „lauter“, also nicht schrankenlos sein soll, kommt dem Kartellgesetz und den damit geschaffenen Institutionen, vornehmlich dem Bundeskartellamt, weniger die Aufgabe eines Strafrichters als die eines Ordnungshüters zu.

Dementsprechend sind die Vollmachten des Bundeskartellamtes durch das Gesetz relativ wenig substantiiert. Seine Entscheidungen können auf drei verschiedenen Rechtswegen angefochten werden, und ein großer Teil seiner Tätigkeit unterliegt der Publikationspflicht. Zu diesen Pflichten gehört gemäß § 50 des Gesetzes die Vorlage eines Jahresberichtes, der ausdrücklich nicht nur Rechenschaft über die Arbeit des Amtes ablegen, sondern auch eine Schilderung der Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet enthalten soll.

Wer jemals einen Blick in die Berichte des Wirtschaftspolitischen Ausschusses über die Sitzungen getan hat, in denen das Gesetz formuliert wurde – wobei bei weitem nicht alle juristischen und volkswirtschaftlichen Zweifelsfragen geklärt wurden –, konnte nicht erwarten, in diesem Jahresbericht gewissermaßen einen „Fahrplan“ auch nur der wichtigsten Grundzüge vorzufinden, nach denen das Amt künftig den Verkehr der freien Wettbewerbswirtschaft regeln wird. In den USA, die gemeinhin als „klassisches“ Land auch der wirtschaftlichen Freiheit gelten, hat der „Sherman Act“ von 1890, die Grundlage der Antitrustgesetzgebung, noch jetzt, rund 70 Jahre nach seinem Erlaß, bei weitem nicht alle einzelnen Tatbestände so erfaßt, daß sie ein System sämtlicher praktizierten Fälle bilden.

Wenn das Bundeskartellamt im ersten Jahr seines Bestehens einen Grundsatz konsequent verfolgt hat, so war es der, sich gerade nicht festzulegen und für die Zukunft kein Präjudiz zu schaffen. In dem Vorwort des Jahresberichtes steht das Wort, von dem „permanenten Risiko“ eines jeden Marktteilnehmers in der freien Wettbewerbswirtschaft, die richtige Entscheidungen durch Gewinne belohnt, falsche Entscheidungen aber in Verluste und möglicherweise in Konkurse ummünzt. Die berufenen Interpreten des Kartellgesetzes standen und stehen täglich vor nicht minder risikoreichen Entscheidungen.

Einige Beispiele mögen dies erläutern. Die Anzahl von fast 170 000 Artikeln z.B., für die im vorigen Jahr Preisbindungen angemeldet wurden, mag auf den ersten Blick erschreckend hoch erscheinen, verliert aber wesentlich an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß davon allein fast 79 000 auf Einzelteile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und ihren Motoren entfallen. Viel wichtiger erscheinen jene Teile des Berichtes, die sich mit Grundsatz fragen der Gesetzesanwendung befassen.

Nach § 1 des Gesetzes sind alle Verträge und Beschlüsse unwirksam, die Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen in der Absicht oder mit der möglichen Folge schließen, „die Erzeugung oder die Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflussen.“

Schon die Anwendung dieses Paragraphen hat verschiedentlich ernsthafte Schwierigkeiten bereitet, so allein in der Auslegung des Begriffes „Unternehmen“. Daß es sich hier nicht um Spitzfindigkeiten der juristischen Definition handelt, erklärt sich nicht allein aus dem geringen Alter des Gesetzes. Es verlangt vielmehr ganz allgemein die Aufgabe von Denkvorstellungen, deren wettbewerbsbeschränkender oder gar -feindlicher Charakter bisher kaum jemandem bewußt geworden ist. Dies gilt z. B. für die Angehörigen einer Reihe von „freien“ Berufen in dem Augenblick, da sie eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben und Kollektivvereinbarungen über einheitliche Entgelte treffen. Eine zweifellos nicht zahlreiche Gruppe „staatlich geprüfter Drüsenerfasser“ jedenfalls hat sich nicht mit der Ansicht einer Beschlußabteilung des Bundeskartellamtes einverstanden erklärt, ihre Gebührenordnung beschränke den Wettbewerb und verschaffe ihr eine monopolähnliche Stellung.