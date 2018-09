Für die Karlsruher Lebensversicherung AG, Karlsruhe, war das Jahr 1958 wieder befriedigend. Der gesamte Zugang lag mit 299,0 (317,5) Mill. DM unter dem Vorjahrszugang, der aber allein durch die Befreiungsversicherungen eine Ausweitung von über 60 Mill. erfahren hatte. Der Versicherungsbestand hat sich weiter von 1452 auf 1645 Mill. erhöht. Er ist inzwischen auf über 1700 Mill. gestiegen. Von dem Jahresüberschuß gehen 14,4 (12,2) Mill. an die Gewinnreserve der Versicherten. Der Hauptversammlung am 21. Mai wird eine Dividendenerhöhung von 8 auf 10 v. H. vorgeschlagen.

Die Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG besteht 60 Jahre. Das Unternehmen wurde 1899 in Mannheim unter dem Namen VITA Versicherungs-Aktiengesellschaft gegründet und verlegte 1912 seinen Sitz nach Hamburg unter gleichzeitiger Annahme des jetzigen Namens. Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung und die Unfallversicherung und hat es nach einem durch zwei Weltkriege und zwei Währungsreformen verursachten wechselhaften Schicksal verstanden, sich gerade in den letzten Jahren in die Spitzengruppe der deutschen Lebensversicherung vorzuarbeiten. In der Krankenversicherung werden die Interessen der Gesellschaft durch ihr Tochterunternehmen, die Deutsche Krankenversicherungs-AG, wahrgenommen, an der die „Hamburg-Mannheimer“ seit 1932 eine Mehrheitsbeteiligung hat, die heute 94 v. H. des Aktienkapitals ausmacht.