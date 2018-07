Die Bundesbank darf zufrieden sein

In ihrem am 20. April 1959 abgeschlossenen und soeben veröffentlichten Geschäftsbericht für das zweite Jahr der Ära Blessing, also das Kalenderjahr 1958, kann die Bundesbank „mit einer gewissen Befriedigung“ darauf verweisen, daß ihre vielfach als allzu konservativ gescholtene Grundkonzeption sich einmal mehr bewährt habe. Die Wirtschaft des Bundesgebiets ist, wie einleitend festgestellt wird, den drei so häufig als miteinander unvereinbar bezeichneten Wunschzielen – optimale Beschäftigung, Preisstabilität und gleichgewichtige Zahlungsbilanz – näher gekommen als in wohl jedem der vorangegangenen Jahre.

Zur Frage, wie dieser Erfolg erreicht werden konnte, äußert sich der Bericht mit verständlicher Zurückhaltung, etwa in dem Sinne, daß die Leitung der Bank keineswegs für sich das Verdienst in Anspruch nehme, das wirtschaftliche Geschehen insgesamt („richtig“) dirigiert zu haben: man sei nur stets bemüht gewesen, die Voraussetzungen zu schaffen, von denen ausgehend die gestaltenden Kräfte der privaten wie der öffentlichen Wirtschaft eine im ganzen so erfreulich ausgeglichene Entwicklung herbeiführen konnten. Hier sind natürlich in erster Linie die drei Diskontsenkungen zu nennen, die (Januar 1958, Juni 1958 und Januar 1959) in den Berichtszeitraum fallen, und mit denen der seinerzeit (in der Periode der konjunkturellen Anspannung vom Sommer 1956) bis auf 5,5 v. H. hochgesetzte Diskont nun auf die Hälfte gesenkt worden ist.

Diese Senkung der Bankrate war deshalb ohne alle Bedenken preis- und konjunkturpolitischer Art vorzunehmen, weil seit Anfang 1958 die Preise deutlich unter dem Druck weichender Notierungen an den Weltrohstoffmärkten (bei anhaltender Frachtenbaisse) standen, während sich im Inland ein durch ständigen Lagerabbau charakterisierter Übergang zum „Käufermarkt“ vollzog, und zugleich die Investitionstätigkeit – abgesehen vom Wohnungsbau – erheblich nachließ. Eine zusätzliche Rechtfertigung der „weichen“ Diskontpolitik lieferte die aus einer „echten“ Marktentwicklung resultierende – also keineswegs „gemachte“ oder auch nur forcierte – Senkung des Kapitalzinses, der zu Beginn der Berichtszeit noch bei knapp 8 v. H. lag, Ende 1958 aber auf 5,5 v. H. und mittlerweile auf etwas über 5 v. H. heruntergegangen ist. Dank dieses Vorgangs, der seinerseits natürlich wiederum das Vertrauen der „Anleger“ auf langfristigen Bestand der inneren (Währungs-)Stabilität voraussetzt, hat sich nun auch wieder eine verstärkte Investitionsbereitschaft ergeben. Binnenwirtschaftlich ist damit, wie der Bericht sagt, „die Aufrechterhaltung einer angemessenen Expansion“ gewährleistet.

Als weitere Folge der Senkung des deutschen Zinsniveaus eröffnet sich die Aussicht auf eine allseits befriedigende Lösung des Zahlungsbilanzproblems. Hierzu wird auf die Tatsache verwiesen, daß „beträchtliche kurzfristige Auslandsanlagen der Geschäftsbanken“ dazu beigetragen haben, den Gold- und Devisenbestand der Zentralbank seit Jahresbeginn 1959 um etwa 3,5 Mrd. DM zu verringern. Auf längere Sicht bietet sich, wie der Bericht sagt, mit der Senkung des Kapitalzinses bei uns „die Chance eines steigenden Kapitalexportes.“

Eine derartige Verwendung solcher „Leistungsüberschüsse“, wie sie sich (vielleicht...) auch bei einer veränderten in- und ausländischen Konjunkturlage noch weiterhin ergeben könnten, würde sowohl den Bedürfnissen der Weltwirtschaft optimal entsprechen, wie auch im deutschen Interesse liegen. Nämlich einmal deshalb, „weil damit der ständige Liquidisierungsprozeß, der bisher von den Zahlungsbilanzüberschüssen ausging, ein Ende nähme“, und die Geldvermögensanspriche mehr als bisher in konsolidierte (also nicht ohne weiteres mehr „remonetisierbare“) Formen hineinwachsen würden. Und weiter deshalb, weil künftig, noch mehr als bisher, der Export (an Waren und Dienstleistungen) einen Kapitalexport zur Voraussetzung hat, „nachdem nun auch (!) in vielen anderen Ländern der weitgehend inflatorisch stimulierte Boom der letzten Jahre sein Ende gefunden hat“. Erwin Topf