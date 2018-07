Die österreichische Dollar-Anleihe

Welches sind die Gründe, daß die 5 1/2prozentige Anleihe der Republik Österreich von 1958 wesentlich unter dem Kurs anderer Anleihen steht, obwohl sie währungsmäßig vierfach abgesichert ist? F. H., Bonn

Antwort: Die 5 1/2prozentige Anleihe der Republik Österreich von 1958 lautet auf Dollar und ist zu einem wesentlichen Teil in den USA placiert worden. Wie Sie sicher wissen, liegt der Reritenmarkt in den USA seit Mitte vorigen Jahres sehr schwach. Das hängt damit zusammen, daß der Diskontsatz in letzter Zeit von l 3/4 auf 3 v. H. erhöht worden ist. Die Schwäche des amerikanischen Rentenmarktes überträgt sich auch auf die österreichische Dollaranleihe. Für deutsche Käufer ist die Anleihe von der Rendite her interessant, aber man muß sich damit abfinden, daß hier vorläufig keine Kursgewinne zu erwarten sind.