Wie verhält sich der Deutsche, wenn er in einen Laden tritt?

Von Günter Koch

Man hört heute, der Kunde beeinflusse durch sein Verhalten... Preise, Qualitäten und das, was angeboten wird. Trifft diese Behauptung nach Ihrer Erfahrung zu oder nicht?“ Mit dieser Frage schickte die „Intermarket“, Gesellschaft für internationale Markt- und Meinungsforschung GmbH in Düsseldorf, ihre Vertreter in die bundesdeutschen Lande, um zu erforschen, ob sich der Verbraucher seiner „Wirtschaftsmacht“ überhaupt bewußt sei. In 3462 Interviews – immer dieselbe Frage. Und das Ergebnis? Nur 34 v. H. waren von ihrer „Macht“ überzeugt. Weitere 31 v. H. waren nicht ganz sicher, ob und inwieweit ihr Verhalten Preise und Qualitäten zu bestimmen vermag, und bejahten diese Frage teilweise, während der Rest resignierte, sich also im Wirtschaftsablauf in einer passiven Rolle sah, von denjenigen abgesehen, die diese Frage überhaupt nicht zu beantworten wußten.

Es wird nicht mehr gehandelt

Wahrlich, kein sehr ermutigendes Befragungsergebnis für den Bundeswirtschaftsminister, in dessen Auftrag diese Umfrage gestartet wurde. Denn Professor Erhard ist davon überzeugt, daß in der sozialen Marktwirtschaft der Konsument ein gewichtiges Wort mitzureden hat – fände er nur den Mut, aus seiner Reserve herauszutreten und seine Resignation, „willenloses Werkzeug der Wirtschaft“ zu sein, abzuschütteln. Aber mit diesem Mut scheint es nicht weit her zu sein – wie die Umfrage zeigt. Wenig tröstlich stimmt es in diesem Zusammenhang, daß der Statistik zufolge die sozialen Oberschichten von ihren Einflußmöglichkeiten auf das Wirtschaftsgeschehen noch am stärksten überzeugt sind. Auf die Front der Intellektuellen kommt es hier nämlich am wenigsten an; denn sie sind in der großen Schar der Verbraucher in der Minderzahl und daher ohne Gewicht.

Sofort drängt sich die Frage auf, warum sich ein großer Teil der westdeutschen Verbraucherschaft – einmal unterstellt, die Befragungsergebnisse der „Intermarket“ seien wirklich repräsentativ – in einer solch schwachen Marktposition sieht. Lernt doch jeder Student der Volkswirtschaftslehre bereite in seinem ersten Semester, daß Angebot „und“ Nachfrage den Preis bestimmen. Hat etwa dieser Lehrsatz seine Gültigkeit verloren? Kommt es bei der Preisbildung nicht mehr auf die Nachfrage an, wird sie allein vom Angebot bestimmt? Gewiß nicht, aber man muß auch den Verbraucher verstehen, wenn er mehr und mehr an der „Mitbeteiligung“ seiner Nachfrage bei der Preisbildung zu zweifeln beginnt.

Überall sieht er sich Festpreisen gegenüber. Ob er kauft oder nicht, diese Preise ändern sich nicht. Es wird nicht mehr gehandelt – wie in seligen Zeiten – es wird heute „schnell“ gekauft – und da sind Festpreise gerade recht, weil sie das Gefühl geben, nicht „übertölpelt“ zu werden.