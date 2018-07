Inhalt Seite 1 — Geht es den Kindern zu gut? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Möchtest du, daß deine Kinder ihr Leben in Ruhe genießen, so laß sie immer ein wenig hungrig sein und es kalt haben – dieses chinesische Sprichwort hat etwas Bestechendes, und die Versuchung liegt nahe, es mit der Ergänzung „... und möchtest du, daß deine Kinder ihr Leben mit Anstand bestehen“ manchen Eltern in Familienalben und Gästebücher zu schreiben.

Die Empfehlung ist natürlich recht zugespitzt: auch im übertragenen Sinne mutet sie, ein Dezennium nur nach dem bodenlosen Sturz in Armut und Not, lächerlich an. Jedoch steht die Lächerlichkeit mit der Wahrheit in keinem kausalen Zusammenhang.

Unsere Zeit formuliert Begriffe genauso schnell, wie sie sie verschleißt; und fast immer – kein Rauch ohne Feuer – haben diese in der Realität durchaus eine Entsprechung. Im pädagogischen Bereich, wo es wacher und wortreicher zugeht als je zuvor, formulieren sie sich rasch, am Fließband der erzieherischen Aufmerksamkeit sozusagen. Nach den Begriffen: Scheidungswaisen, Schlüsselkinder und Liebesmangelschaden haben wir nun, seit einiger Zeit, einen neuen: Luxusverwahrlosung – wobei nicht zu übersehen ist, daß die neueren Bezeichnungen sich jeweils auf die älteren folgerichtig beziehen.

Das Wort „Luxusverwahrlosung“ hat etwas Frappierendes, da man ja gewöhnt ist, Verwahrlosung mit Armut, mit äußerstem sozialem Notstand gleichzusetzen. Bei unseren Hätschelhänsen verhält es sich genau umgekehrt: Sie werden als Kleinkinder bereits unter eine Kaskade teuren Spielzeugs gesetzt, wenig später verfügen sie über ein formidables Taschengeldbudget, und es dauert wiederum nicht lange, da ist das Moped schon wieder verkauft und sie sitzen im eigenen Wagen. Der Verdacht, daß in vielen Fällen diese Kinder nach dem Motto „Zeit ist Geld“ von ihren Eltern statt mit Zeit mit Geld versehen werden, ist genauso naheliegend, wie häufig begründet.

Die amüsanten, gepflegten und bequemen Dinge, die man bedenkenlos den Heranwachsenden zuschanzt, sind, für sich genommen, noch durchaus harmlos. Die Bewertung, die ihnen beigemessen wird, ist es weniger. Daß die banale und hartnäckige Überschätzung materieller Aussteuerung bereits in die Kinderzimmer und Spielecken eingezogen ist – vom Lebensraum der Heranwachsenden gar nicht zu reden –, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Zur Illustration sei jener (verbürgte!) Ausspruch der Zwölfjährigen zitiert, die ihrem Lehrer die Frage stellte: „Was wollen Sie eigentlich von uns – Sie haben noch nicht einmal ein Auto?“

Man mag diesen zweifelhaften Sinn für Realitäten haarsträubend finden oder nicht: schlimmer ist, daß es dabei allein nicht bleibt. Eine charakterliche Fehlentwicklung ist meistens die Folge.

Unmäßige Verwöhnung, Überhäufung mit Dingen, die weiter nichts als die elterliche Kaufkraft bezeugen, sind gefährliche Währungen im erzieherischen Kurs. Ständig erfüllte Wünsche, immer unverdiente Freuden verfälschen dem Heranwachsenden die Welt und die eigene Stellung in ihr. Erwartung, Hoffnung, Spannung – als wesentliche Elemente des Lebensgefühls – setzen aus, die Phantasie verödet, und als Rest bleibt eine Langeweile, die immer neue und äußerste Reize braucht, um überhaupt zuweilen noch überwunden zu werden.