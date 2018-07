Inhalt Seite 1 — Gibt es zeitlose Kunst? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Brief von Carl Georg Heise

Nun also brauchen auch Sie, verehrte Freundin, das Wort „zeitlose Kunst“ als Bezeichnung für Kunstwerke, denen Wertbeständigkeit bescheinigt werden soll. Sie stehen damit nicht allein, und eben deswegen ruft diese mir gefährlich erscheinende Formulierung meinen Widerstand auf den Plan.

Ich möchte dazu zu – nächst ein kleines Erlebnis erzählen. In München kam ich kürzlich im Kaffeehaus ins Gespräch mit zwei Studenten der Technischen Hochschule. Beim Austausch von Gedanken über moderne Architektur berichteten sie von einer Vorlesung eines von ihnen besonders geschätzten Professors, die sie am gleichen Morgen gehört hatten. Er habe es ihnen nachdrücklich versichert: es gebe mitten im Wirrwarr der Kunstrichtungen und wechselnden Moden auch heute noch bedeutende Bauwerke von „zeitlosem“ Charakter. Als Beispiele dafür nannte er Corbusiers Kapelle in Ronchampund das vom Münchener Architekten Döllgast in die erneuerte alte Pinakokothek eingebaute, doppelläufige Treppenhaus.

Ganz abgesehen davon, daß damit allzu Heterogenes zusammengekoppelt wird, erschienen mir beide Beispiele besonders geeignet zum Beweis – des Gegenteils. Schließlich gelang es mir, den begabteren und aufmerksameren – zu überzeugen, während der andere es für bequemer hielt, auf des Meisters Wort auch weiterhin zu schwören.

Meine Argumente waren die folgenden. Ich begann mit dem französischen Atelierspruch „Le temps ne respecte rien qui est fait sans lui“. Ich ließ dann die jungen Leute aus allen Jahrhunderten die ihrer Meinung nach besten Bauleistungen aufzählen und bewies ihnen in jedem Fall, wie sehr diese – von der Akropolis in Athen bis zum alten Residenz-Theater von Cuvilliés in München – die besonderen künstlerischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, kurzum alle geistigen Tendenzen ihrer und nur ihrer Zeit nicht nur „respektiert“, sondern ihnen entsprochen haben, und daß gerade das die Voraussetzung war für ihre Unsterblichkeit. Wer dagegen durch Abmilderung des Zeitbedingten Unsterblichkeit erzwingen wollte, hat sie niemals erreicht. Auch dafür ergaben sich manche Beispiele.

Was nun Ronchamp betrifft, so handelt es sich zweifellos um einen extrem zeitbedingten Bau, der sehr eigenwilligen Phantasie eines bedeutenden Architekten entsprungen, mit dem Bemühen, den besonderen Bedingungen einer dem Geist unserer Zeit entsprechenden, spezifisch katholischen Gläubigkeit gerecht zu werden. Ob das gelungen ist, wage ich nicht zu entscheiden; aber „zeitlos“ ist dieser Bau ganz gewiß nicht – denkbar in keinem anderen Jahrhundert als eben dem unsrigen. Ob er sich als überzeitlich wertbeständig erweisen wird, kann erst die Zukunft lehren.

Während also Corbusiers Kunst ein schlecht gewähltes Beispiel ist für die These der Zeitlosigkeit, kommt Döllgasts Treppenhaus der Absicht jenes Hochschulprofessors ein wenig näher. Hier ist offenbar bewußt versucht worden, sich allen betonten Bezuges auf die Gegenwart zu enthalten. Das Ergebnis freilich entbehrt – vorsichtig ausgedrückt – aller schöpferischen Phantasie und jeder Vorbildlichkeit. Die erstrebte Zeitlosigkeit hat zu einer einfallslosen Nüchternheit geführt, deren Langeweile kaum zu überbieten ist. Denkt man nur einen Augenblick zurück an die herrlichen, wahrhaft zeitbeständigen Treppenhäuser des Barock oder auch nur an Klenzes unvergeßliche Leistung im zerstörten Bauteil der Pinako-Bau schon heute zu ärgerlicher Belanglosigkeit verurteilt.