Zeiss Ikon muß umstellen

Die wachsende Beliebtheit des Fernsehens hat die Besitzer der Kinotheater vor neuen Investitionen zurückgehalten und damit auch das Geschäft der Kamera-Industrie mit Kinoprojektoren beeinträchtigt. So mußte die Zeiss Ikon AG, Stuttgart, im Geschäftsjahr 1957/58 (30. 9.) bei Projektoren und Tonanlagen für Kinotheater wieder Umsatzeinbußen hinnehmen, nachdem schon im Jahr zuvor das Geschäft, in diesen Geräten nachgelassen hatte. Das Ausmaß dieses Umsatzrückganges ist allerdings aus dem sehr spärlich erläuterten Geschäftsbericht nicht ersichtlich. Dafür ist aber aus dem Kieler Werk der Gesellschaft, wo dieser Fertigungszweig konzentriert ist, zu hören, daß der Absatz von Kinoprojektoren im vergangenen Jahr um 35 v.H. zurückgegangen ist. Der Rüdegang beschränkte sich dabei hauptsächlich auf das Inlandgeschäft. Neuerdings soll sich aber auch der Export, der in Kiel etwa 40 bis 45 v. H. des Umsatzes ausmacht, ähnlich vermindert haben. Der Absatzrückgang bei Kinoprojektoren konnte indessen durch die Produktion von Schmalfilm-Vorführgeräten aufgefangen werden. Mit dieser Geschäftsverlagerung dürfte auch der Plan des Unternehmens zusammenhängen, die Fertigung von Schmalfilmkameras ebenfalls nach Kiel zu verlegen und dieses Werk, in dem dann die gesamte Filmgeräte-Produktion von Zeiss Ikon zusammengefaßt sein wird, entsprechend auszubauen.

Auch in der Kamera-Produktion ist die Zeiss Ikon AG durch einen Umsatzrückgang zu Beginn des Geschäftsjahres zu einer Umstellung gezwungen gewesen. Die Herstellung der vom Absatzrückgang betroffenen Modelle wurde gedrosselt und „Sondermaßnahmen zu deren beschleunigtem Absatz ergriffen“. In der Bilanz drückt sich der Geschäftsrückgang, der auch eine Reduzierung der Gesamtbelegschaft um 847 auf 5210 Beschäftigte zur Folge hatte, in einer Zunahme der Fertigwarenvorräte von 9,8 auf 11,3 Mill. DM aus. Im laufenden Jahr werden sich die Belastungen aus dem Vorjahresgeschäft zwar langsam mindern, jedoch – wie die Gesellschaft voraussagt – den Geschäftserfolg, den man sich von den neuen Modellen verspricht, noch immer beeinträchtigen. Die Dividende für 1958 wurde von 10 auf 8 v. H. ermäßigt. C. D.