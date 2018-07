Menschen in der Kunsthalle

Man kann sie am besten von dem kleinen Café aus beobachten. Durch die Glastür sieht man den oberen Teil eines Bildes. Vor dem Kopf des Geifers über den Dächern, lichtgedrängt die Köpfe der Anbeter, der Verständnislosen, der Schulkinder, der Liebespärchen, der Kunstschüler und der normalen Leute. Lehrer erläutern, Liebhaber erläutern. Ganz selten ein Versunkener, der keine Worte haucht. Er wird überrannt von den vielen, die kommen, weil man dagewesen sein muß. Die meisten nehmen nichts mit als den Katalog. Der Sprung von aerWirklichkeit zur Überwirklichkeit ist für sie zu groß. Bezaubernd gelangweilte Mädchen. Knaben traben von Bild zu Bild. Damen stehen da und reden von etwas ganz anderem. Hinter einem Raffte träumt still ein Mensch an gelbem Stuhl von Chagallblau. Ein kleiner Junge betrachtet mit großen braunen Augen die anderen und das kalte sprudelnde Braun in seinem Glas.