Daß die westlichen Verbündeten auf Chruschtschows Ultimatum hin in Berlin nicht weichen würden, stand von vornherein fest. Als die größere Gefahr erschien von Anbeginn die getarnte Kapitulation vor dem Osten – jene Möglichkeit also, daß der Westen versuchen würde, das stillschweigende und wahrscheinlich nur befristete Einverständnis der Sowjets zur Fortdauer des Status quo in Berlin mit anderen Konzessionen zu erkaufen: beispielsweise mit einem Disengagement, mit einer Einstellung der Atomversuche ohne ausreichende Kontrollmaßnahmen; der Lockerung des Handelsembargos mit dem Ostblock und der Gewährung von Krediten; und schließlich mit einer Gipfelkonferenz zur Besiegelung dieser Konzessionen.